الأناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر عام 2016، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.

والفنانة زبيدة ثروت، من ضمن أبرز نجوم الزمن الجميل، حيث تركت بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية وشاركت كبار النجوم، ومن أبرز أعمالها السنيمائية:"الملاك الصغير - شمس لا تغيب - احترسي من الحب - في بيتنا رجل - الحب الضائع - الأحضان الدافئة - الحب الحرام - لقاء هناك - حادثة شرف" وغيرها من الأعمال الفنية المميزة والمختلفة.

وتزامنًا مع ذكرى رحيل الفنانة القديرة زبيدة ثروت، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير ابرز صيحات الموضة والأزياء في حياة زبيدة ثروت، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

في ذكراها.. الاناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

يعرف عن الفنانة زبيدة ثروت بأنها شخص هادئ في اكسسواراته واختيار المكياج الذي يبرز جمال عينها وملامحها الرقيقة والبسيطة.

في ذكراها.. الاناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

وكانت ترتدي الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، من ضمن الفنانات التي تحب البساطة والأناقة في إرتداء الفساتين، وبالرغم من جمالها الطبيعي والانثوي إلا أنها اعتمدت بشكل كبير على إختيار ملابسها الرقيقة والمختلفة.

في ذكراها.. الاناقة والموضة في حياة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت (صور)

وكانت تعتمد الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، على تسريحة شعر بسيطة مع إرتداء قبعات الرأس التي كانت تعبر من أبرز صيحات الموضة وقتها واعتمدت عليها الكثير من الفنانات في تلك الفترة، وكانت تختارها بعناية، وبشكل يتناسب مع طبيعة الدور الذى تؤديه، ولأن معظم أعملها كانت عن الفتاة المدللة الرقيقة التي تدخل في علاقة حب مع شخص آخر، أو دور التلميذة التي تخاف من والديها، فكانت تعتمد على إرتداء ما يناسب سن وشكل الشخصية التي تقوم بتأدية دورها.

في ذكراها.. الاناقة والموضة في حياة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت (صور)

واستطاعت الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، أن تخطف قلوب الجماهير بسبب أناقتها البسيطة والرقيقة لتترك بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية.