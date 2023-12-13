الأربعاء 13 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الأناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

زبيدة ثروت
زبيدة ثروت

يصادف اليوم ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر عام 2016، عن عمر يناهز الـ 76 عامًا.

والفنانة زبيدة ثروت، من ضمن أبرز نجوم الزمن الجميل، حيث تركت بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية، وقدمت الكثير من الأعمال الفنية وشاركت كبار النجوم، ومن أبرز أعمالها السنيمائية:"الملاك الصغير - شمس لا تغيب - احترسي من الحب - في بيتنا رجل - الحب الضائع - الأحضان الدافئة - الحب الحرام - لقاء هناك - حادثة شرف" وغيرها من الأعمال الفنية المميزة والمختلفة.

وتزامنًا مع ذكرى رحيل الفنانة القديرة زبيدة ثروت، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير ابرز صيحات الموضة والأزياء في حياة زبيدة ثروت، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

txt

الموضة والأزياء في حياة "الشحرورة"

في ذكراها.. الاناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

يعرف عن الفنانة زبيدة ثروت بأنها شخص هادئ في اكسسواراته واختيار المكياج الذي يبرز جمال عينها وملامحها الرقيقة والبسيطة.

في ذكراها.. الاناقة والموضة في حياة الفنانة زبيدة ثروت (صور)

وكانت ترتدي الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، من ضمن الفنانات التي تحب البساطة والأناقة في إرتداء الفساتين، وبالرغم من جمالها الطبيعي والانثوي إلا أنها اعتمدت بشكل كبير على إختيار ملابسها الرقيقة والمختلفة.

في ذكراها.. الاناقة والموضة في حياة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت (صور)

وكانت تعتمد  الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، على تسريحة شعر بسيطة مع إرتداء قبعات الرأس التي كانت تعبر من أبرز صيحات الموضة وقتها واعتمدت عليها الكثير من الفنانات في تلك الفترة، وكانت تختارها بعناية، وبشكل يتناسب مع طبيعة الدور الذى تؤديه، ولأن معظم أعملها كانت عن الفتاة المدللة الرقيقة التي تدخل في علاقة حب مع شخص آخر، أو دور التلميذة التي تخاف من والديها، فكانت تعتمد على إرتداء ما يناسب سن وشكل الشخصية التي تقوم بتأدية دورها.

في ذكراها.. الاناقة والموضة في حياة الفنانة الراحلة زبيدة ثروت (صور)

واستطاعت  الفنانة الراحلة زبيدة ثروت، أن تخطف قلوب الجماهير بسبب أناقتها البسيطة والرقيقة لتترك بصمة كبيرة في عالم السينما المصرية.

زبيدة ثروت الفنانة زبيدة ثروت ذكرى وفاة الفنانة زبيدة ثروت وفاة الفنانة زبيدة ثروت زبيدة

مواد متعلقة

الموضة و الأزياء في حياة "الشحرورة"

في عيد ميلادها الـ75.. الموضة والأزياء جزء من شخصية ميرفت أمين (صور)

واكبي الموضة.. بهذه الطريقة يمكنك تنسيق التيشيرت المخطط

الأكثر قراءة

عاجل.. وسط حرب غزة.. واشنطن تحذر من خطر جهة فاعلة منفردة

بيان عاجل لفلسطين بعد موافقة الأمم المتحدة على وقف إطلاق النار بغزة

عقوبة التخلف عن المشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 (فيديو)

عاجل.. "إكسترا نيوز": المؤشرات الأولية لعمليات الفرز تظهر تقدم المرشح عبدالفتاح السيسى (فيديو)

زلزال "الفيتو".. دعم الاحتلال يعزل أمريكا دوليًا ويمنح غزة تعاطف العالم

خطر يُهدد أمريكا جراء دعمها الاحتلال الإسرائيلى فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

رومانسية مرسى جميل عزيز الخضراء

وائل لطفي

الخروج الكبير

ماجد حبته

ثالث وآخر أيام الانتخابات

جلال حمام

الشباب يرد الجميل فى صناديق الانتخابات

لواء. محسن الفحام

"إرادة الأجيال"

خالد حريب

ما بعد انتخابات الرئاسة

حسين دعسة

منتدى الدوحة يحاور رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: الحرب الإسرائيلية.. جرائم ضدّ الإنسانيَّة

عبدالوهاب داود

عن بنات «الحلوة» وسيداتها

صور

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

عرس ديمقراطى.. حشود المواطنين فى أول أيام انتخابات رئاسة الجمهورية

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل 8 ضباط وجنود إسرائيليين جدد بمعارك قطاع غزة

20 شهيدًا وعشرات الجرحى بعد قصف الاحتلال مناطق متفرقة فى خان يونس

قتل الرهائن.. هل استخدمت إسرائيل بروتوكول "هنيبعل" فى هجوم 7 أكتوبر؟