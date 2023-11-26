الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الموضة و الأزياء في حياة "الشحرورة"

صباح
صباح

يحل علينا اليوم 26 نوفمبر ذكرى رحيل الشحرورة الفنانة صباح، التي رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2014 عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.

و الفنانة الراحلة صباح، من أبرز وأهم نجوم الزمن الجميل، حيث تركت بصمة كبيرة في عالم الفن والغناء العربي، واستطاعت الشحرورة خطف قلوب جماهيرها بصوتها المميز لتصنع تاريخ حافل بالاعمال الفنية خلال مشوارها الطويل مابين الغناء والتمثيل.

وتزامنًا مع ذكرى رحيل اللبنانية صباح، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير تفاصيل ومعلومات عن عالم الموضة والأزياء في حياة الفنانة الراحلة صباح بالصور، وإليكم التفاصيل عن النحو التالي كما ينبغي.

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في ذكرى ميلاد الفنانة صباح.. كيف تخطف قلب فتاة العقرب بسهولة؟

في ذكراها.. عالم الموضة والأزياء في حياة الفنانة صباح (صور)

تميزت اللبنانية صباح، بإرتداء الفساتين المميزة ذات الألوان المختلفة للفت إنتباه من يشاهدها، وكانت تهتم جدًا بظهورها على الشاشة بإطلاله مثيرة، مستخدمة المكياج الجرئ لإبراز ملامحها الجميلة.

في ذكراها.. عالم الموضة والأزياء في حياة الفنانة صباح (صور)

ولأن جمال صباح مميز بسبب لون شعرها الأشقر فأستطاعت تقديم أدوار الزوجة الجميلة والرقيقة والحنونة، ومن أبرز أعمالها السينمائية التي صنعت تاريخ الشحرورة:"فيلم الأيدي الناعمة - فيلم الحب كدا - فيلم بلبل أفندي -  فيلم الآنسة ماما - فيلم  فاعل خير - فيلم الرجل الثاني - فيلم شارع الحب"، وغيرها من الأعمال المميزة.

في ذكراها.. عالم الموضة والأزياء في حياة الفنانة صباح (صور)

وكان للراحلة صباح، خفة دم ودلع لا يستطيع الرجل أن يقاومها، وأشتهرت ايضًا بإرتداء الفرو على كتافيها فوق الفستان وكانت هذه من أشهر صيحات الموضة وقتها، وأعتمد على إرتداء الإكسسورات غالية الثمن للفت إنتباه الجماهير وقتها.

في ذكراها.. عالم الموضة والأزياء في حياة الفنانة صباح (صور)

أما عن تسريحة الشعر، فكانت صباح تعتمد على شكل شعرها بأن يكون طبيعي وظهرت في أكثر  من لقاء بـ "الكيرلي"، حيث ظهرت بها لعدة سنوات، وتميزت به جدًا، وكان لون الشعر أشقر، وطويل، ومستخدمه تسريحة الأسد، والتي تعتمد على شكل الشعر المنفوش جدًا حول الرأس والذي ساعدها في تقديم أدوار مختلفة.

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