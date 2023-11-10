الجمعة 10 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في ذكرى ميلاد الفنانة صباح.. كيف تخطف قلب فتاة العقرب بسهولة؟

الشحرورة
الشحرورة

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنانة اللبنانية "صباح"، فهي من مواليد برج العقرب، صاحبة الشخصية المميزة والفريدة، وعاشقة للحياة، وهي من ضمن الأبراج الحنونة التي يصعب إرضاؤها.
وفي مثل هذا اليوم وُلِدَت "الشحرورة" عام 1927، ورحلت عن عالمنا في 26 نوفمبر عام 2014 عن عمر يناهز الـ 87 عامًا.

في ذكرى ميلاد الشحرورة.. كيف تخطف قلب فتاة العقرب بكل سهولة؟

وتزامنًا مع ذكرى الاحتفال بعيد ميلاد اللبنانية "الشحرورة"، يرصد موقع "الدستور" في تقريره طرق خطف قلب فتاة العقرب بكل سهولة، حتى تتمكن من الدخول معها في علاقة عاطفية أو صداقة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

في ذكرى ميلاد الشحرورة.. كيف تخطف قلب فتاة العقرب بكل سهولة؟

وعلى طريقة “الشحرورة” فإن سيدات برج العقرب قويات ويبحثن عن رجل يستطيع أن يحتويهن ويحتوي ضعفهن حتى يتمكن من الحصول على قلبها أو الدخول معه في علاقة حب أو صداقة.

في ذكرى ميلاد الشحرورة.. كيف تخطف قلب فتاة العقرب بكل سهولة؟

إذا كنت ترغب في الحصول على قلب فتاة العقرب، فهناك العديد من الطرق التي يجب عليك اتباعها، وهي إعطاؤها الثقة والأمان الذي تبحث عنه، والاهتمام بها وكأنها طفلة صغيرة وتدليلها. أما بالنسبة للهدايا والمفاجآت، فإذا اتبعت هذه الطرق ستجذبها إليك لأنها تبحث عن شخص يستجيب لرغباتها.

في ذكرى ميلاد الشحرورة.. كيف تخطف قلب فتاة العقرب بكل سهولة؟

ويتميز برج العقرب في النساء بالصفات القوية، حيث أن امرأة العقرب صاحبة قرار ولديها روح وإصرار وتحد، فهي أيضا حذرة وتسمح لقليل من الأشخاص بالاقتراب منها، وأصدقاؤها المقربون معدودون، وتفضل أن تعيش وحدها مع أفكارها الخاصة.

في ذكرى ميلاد الشحرورة.. كيف تخطف قلب فتاة العقرب بكل سهولة؟
العقرب برج العقرب الشحرورة ذكرى ميلاد الشحرورة فتاة العقرب

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