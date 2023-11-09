الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

قبل الدخول في علاقة معه.. أبراج لا تتناسب مع برج العقرب

برج العقرب
برج العقرب

يعد برج العقرب من الأبراج الأكثر غموضًا لذلك يصعب إرضاءة وبالرغم من ثقته بنفسه إلا أن هناك أبراج لا تتناسب معه في الدخول بعلاقة عاطفية أو صداقة.

وتزامنًا مع احتفال مواليد برج العقرب بأعياد ميلادهم، يرصد لكم موقع “الدستور” في تقريره تفاصيل ومعلومات لا تعرفها عن برج العقرب وأبرز صفاته، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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الكذب والخيانة.. صفات يرفضها رجل برج العقرب في شريكة حياته

قبل الدخول في علاقة.. أبراج التي لا تتناسب مع برج العقرب 

ويبحث عشاق الفلك والأبراج عن كل ما يخص برج العقرب خاصة أن هذا البرج يتمتع بالكثير من الصفات المختلفة عن باقي الأبراج فيصعب إندماجه مع الأبراج الأخرى، إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - برج الجوزاء:

برج الجوزاء من ضمن الأبراج متقلبة المزاج وصاحب قرارات قيادية ويرفض أن يدير له أحد حياته، لذلك صعب جدًا الدخول في علاقة مع أصحاب برج العقرب، خاصة أنه يبحث عن العلاقات الدائمة المريحة لأنه صاحب شخصية قوية.

قبل الدخول في علاقة.. أبراج التى لا تتناسب مع برج العقرب 

2 - برج الأسد:

يتميز برج الأسد بشخصيته القوية المستقلية ويبحث هذا البرج دائمًا على العلاقات البسيطة وهو قائدها، لذلك يصعب على برج الأسد الدخول في علاقة مع العقرب لأن سيكون هناك العديد من المشاكل بين الطرفين.

قبل الدخول في علاقة.. أبراج التى لا تتناسب مع برج العقرب 

3 - برج الميزان:

برج الميزان من الأبراج الحنونة وكرامتها وكبريائها فوق كل شيء، ولأن برج العقرب من الأبراج القوية وصعب إرضاءها سيحدث صدام بين الميزان والعقرب والطرفين سيرى أن كلاهما على صواب، مع العلم أن العقرب يرى نفسه من الأشخاص التي لا تخطئ أبدا.

قبل الدخول في علاقة.. أبراج التى لا تتناسب مع برج العقرب 

4 - برج القوس:

يعد مواليد برج القوس من الاشخاص المستقيمة وترفض ويبحثون دائمًا عن من يرضيهم ويرفضون إرضاء الأخرين، خاصة أنه صاحب قرار ويبحث دائما عن المستقبل من وجهه نظره ويرفض بشكل كامل أن يكون تحت أمر الأخرين بسبب شخصيته المستقلة والقوية.

قبل الدخول في علاقة.. أبراج التى لا تتناسب مع برج العقرب 
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