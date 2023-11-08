الأربعاء 08 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

الكذب والخيانة.. صفات يرفضها رجل برج العقرب في شريكة حياته

العقرب
العقرب

يبحث عشاق الأبراج والفلك من السيدات عن الصفات التي يرفضها رجال برج العقرب في شريك حياتهم لتجنبها وتتمكن من خطف قلب حبيبها.

ولأن مواليد برج العقرب يحتفلون بأعياد ميلادهم في الوقت الحالي، يرصد موقع “الدستور” في تقريره تفاصيل ومعلومات يجب معرفتها عن أصحاب برج العقرب في الرجال قبل الدخول في علاقة عاطفية معهم، إليكم التفاصيل.

txt

قبل الدخول معه في علاقة عاطفية.. اعرف برج العقرب

الكذب والخيانة.. صفات يرفضها رجال برج العقرب في شريك حياته 

يتميز رجال برج العقرب بالذكاء والصدق لذلك يختار شريك حياته بدقة حتى يتمكن من الدخول في علاقة عاطفية مع شخصه المميز الذي يبحث عنه، ويعرف عن رجل برج العقرب من النوع الشكاك وبالتالي يسهل خسارة ثقته، ويعاني من غيرة كبيرة يمكنها أن تتحول إلى غيرة مرضية ونفسية، حيث إنها تتحول إلى مرض نفسي بشكل سهل.

ويتمتع رجل برج العقرب برغبته في مشاركة الطرف الآخر سواء صديق أو حبيب اهتماماته فهو يقدر ذلك حتى المحاولة، فمحاولتك المشاركة في اهتماماته أكثر ما يجذب الرجال في برج العقرب.

الكذب والخيانة.. صفات يرفضها رجال برج العقرب في شريك حياته 

يمتلك رجل برج العقرب الكثير من الأسرار والألغاز، لذا يجب على المرأة أن تمنحه الوقت الذي يحتاج إليه حتى يأخذ وقته في التعرف عليها، وذلك حتى يشعر بالراحة أثناء الحديث معها، كما أن قضاء بعض الوقت مع شريكته يشعره باهتمامها به.

ومن ضمن الصفات التي يرفضها رجال برج العقرب في شريك حياته الكذب والخيانة لأن من مميزات برج العقرب الإخلاص والوفاء، ولا يقبل على نفسه أن يعامل بدونية أو أن يقلل أحد من شأنه حتى لو كان يحبها بشكل كبير وهذه دلالة على كرامته ونرجسيته.

الكذب والخيانة.. صفات يرفضها رجال برج العقرب في شريك حياته 

ويفضل رجل العقرب المرأة الصريحة والتى تحترم هذه الصفة به وتحاول ألا تثير غيرته أو شكوكه، إذا أرادت أن تحتفظ به، وينجذب رجل العقرب للغموض والأشياء غير المفهومة، لذا ينجذب للمرأة الغامضة التى تثير حيرته.

الكذب والخيانة.. صفات يرفضها رجال برج العقرب في شريك حياته 
العقرب برج العقرب رجال برج العقرب مواليد برج العقرب رجل برج العقرب

مواد متعلقة

قبل الدخول معه في علاقة عاطفية.. اعرف برج العقرب

أصحاب الشخصية القوية.. مواليد برج العقرب النسائي من مشاهير هوليوود

الغيرة وحب السيطرة.. تعرف على أخطر الصفات الموجودة في برج العقرب

الأكثر قراءة

إجراءات جديدة من "التموين" للسيطرة على أسعار السكر

أكبر فشل لإسرائيل.. قناة أمريكية تعلن عدد شهداء حماس منذ "طوفان الأقصى"

مَن المستفيدون اقتصاديًا من حرب إسرائيل على قطاع غزة؟

عاجل.. تقرير أمريكى: شركات الأقمار الصناعية حجبت الوصول لصور قطاع غزة من الفضاء

"الحب" يقتل "الأم الخائفة".. 4 رصاصات تكتب السطر الأخير فى حياة "ندى"

الأمم المتحدة: ارتفاع عدد الفلسطينيين الفارين إلى جنوب غزة بشكل حاد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (1)

جلال حمام

حساب العواقب.. حتمية تاريخية

علي سعدة

مصر.. الدرع والسند

حسين دعسة

هل تدخل "الحرب على غزة" مرحلة حرب الشوارع؟

خالد حريب

ملحمة الشاحنات المصرية لـ غزة

أحمد الصغير

دماء أطفال غزة تُسقط عن هؤلاء شرفهم!

إبراهيم داود

.. عن الذين يعرفون مصلحتك ومصلحة «اللى خلفوك»

وائل لطفي

إعادة إنتاج الجحيم

صور

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

محطة تل أبيب

المزيد

رافضًا وقف إطلاق النار.. نتنياهو يدعو سكان غزة إلى التحرك جنوبًا

"فوائد صحية".. كيف يقنع الإعلام الإسرائيلى جمهوره باستمرار الحرب فى غزة؟

30 يومًا من الحرب.. ما التحديات التى تواجهها إسرائيل؟