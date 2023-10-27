السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

الغيرة وحب السيطرة.. تعرف على أخطر الصفات الموجودة في برج العقرب

برج العقرب
برج العقرب

يعتبر برج العقرب من ضمن الأبراج التي تحمل الكثير من الصفات المختلفة عن باقي الأبراج، لذلك يعرف عن مواليد برج العقرب أنهم من ضمن الشخصيات الغامضة ويصعب التعرف على شخصيته الحقيقة.

بالرغم من كل ذلك إلا أنه يتمتع أصحاب برج العقرب بالكثير من المميزات التي تجعلهم جذابين ومثيرين للاهتمام، ويمكنك معرفة باقي الصفات التي لا تعرفها الموجودة في برج العقرب، وإليكم التفاصيل في السطور التالية كما ينبغي.

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"الغيرة وحب الذات".. تعرف على أبرز صفات رجل وامرأة برج العقرب

صفات مواليد برج العقرب 

ويعرف عن مواليد برج العقرب أنهم يعشقون الوظائف التنافسية التي تدفعهم للتقدم والتطور بشكل مستمر، كما أن طموحهم العالي يجعلهم لا يتوقفون حتى يصلوا إلى القمة، ومع ذلك هم لا يحبون التفاخر والتباهي بأنفسهم وإنجازاتهم أمام الآخرين أو العالم الخارجي، ويعرضون أعمالهم على أنها سهلة ولم يبذلوا الكثير لإنجازها، وهم بطبيعتهم قادة لا يحتاجون لبذل مجهود ليصبحوا قادة ورؤساء أعمال باهرين ومميزين عن الباقيين.

الغيرة وحب السيطرة.. تعرف على اخطر الصفات الموجودة في برج العقرب

 

عيوب برج العقرب 

من اخطر الصفات الموجودة في برج العقرب هي الغيرة الشديدة من الآخرين في بعض الأحيان، أو الغيرة على شركائهم من الآخرين، ومن ضمن الصفات هي حب التملك فهم لا يقبلون مشاركة الأشخاص في حياتهم مع أحد آخر أبدًا، ولديهم صفة الكتمان والغموض لتأمين الحماية لأنفسهم ولحياتهم الخاصة، أما عن حب السيطرة فهم يحبون التحكم في الآخرين وأن يكونوا في موقع السلطة، ولا يسمحوا لأحد في التحكم بهم أبدًا.

الغيرة وحب السيطرة.. تعرف على اخطر الصفات الموجودة في برج العقرب

 

مميزات برج العقرب

ويعرف عن رجل برج العقرب بأنه شخص محارب وشجاع، لا يخاف ولا يتراجع إنما يتهور أحيانا ويكون الثمن غاليا، ويتميز العقرب بأنه صاحب موقف، وكأنه ولد ليكون جاهزا للتحدي، للقتال، للهجوم حينا وللدفاع حينا أخر.

ويعرف مولود برج العقرب إذا كان في المرأة أو الرجل بأنه شخص موزون وهادئ، وهو عاشق للطموح ويسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحساسيته وعاطفته المفرطة. 

الغيرة وحب السيطرة.. تعرف على اخطر الصفات الموجودة في برج العقرب
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