في عيد ميلاد عمدة الدراما صلاح السعدني.. أهم مميزات رجل العقرب

يحتفل الفنان القدير صلاح السعدني، اليوم، بعيد ميلاده الـ 79، الذي اشتهر بتقديم أدوار العمدة صاحب الشخصية القوية التي يهاب منها الكثير، ولم يتوقف "السعدني" في تقديم أعمال العمدة فقط، بل استطاع أن يخطف قلوب الجماهير من خلال أدواره المختلفة والمتميزة على مشواره الفني.

صلاح السعدني من مواليد 23 أكتوبر وينتمي لمواليد برج العقرب، الذي يتميز بشخصيته القوية وثقة كبيرة في النفس، ويتمتع بالصدق والوفاء والإخلاص، ويتميز بجاذبية كبيرة.

وتزامنًا مع احتفال الفنان القدير صلاح السعدني بعيد ميلاده اليوم 23 أكتوبر، يرصد موقع "الدستور" في هذا التقرير كل التفاصيل والمعلومات التي لا تعرفها عن مميزات برج العقرب في الرجال.

مميزات رجل العقرب

ويعرف عن الفنان صلاح السعدني، أنه من ضمن النجوم الذين يعشقون مهنتهم وهذه صفه من ضمن صفات برج العقرب "حب ما تعمل" حتى يقوم بتحقيق أحلامه وهي "النجومية والحصول على الشهرة".

في عيد ميلاد العمدة صلاح السعدني.. تعرفي على أهم مميزات "رجل العقرب"

ويعرف عن رجل برج العقرب بأنه شخص محارب وشجاع، لا يخاف ولا يتراجع إنما يتهور أحيانا ويكون الثمن غاليا، ويتميز العقرب بأنه صاحب موقف، وكأنه ولد ليكون جاهزا للتحدي، للقتال، للهجوم حينا وللدفاع حينا أخر.

في عيد ميلاد العمدة صلاح السعدني.. تعرفي على أهم مميزات "رجل العقرب"

ويتميز برج العقرب في الرجال بأنه يتطلع دائما إلي حيث النجاح، وتغريه الشهرة وتتعبه، أما الهزيمة فتشعل فيه نارا ليس من السهل إخمادها، ولا يرضى إن يبقي في عمل واحد لفترة طويلة فهذا يعتبره حدا لطموحاته وتطلعاته إلي تغيير دائم.

في عيد ميلاد العمدة صلاح السعدني.. تعرفي على أهم مميزات "رجل العقرب"

ويعرف مولود برج العقرب بأنه شخص موزون وهادئ، وهو عاشق للطموح ويسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وفي المقابل يتميز بحساسيته وعاطفته المفرطة.

ويفضل “العقرب” الكتمان والغموض إلى حد كبير، ولكنه صادق ومخلص، ويتميز بشخصيته القوية وعنيد للغاية، لا يسهل لمولود برج العقرب أن يثق في أي شخص يتعامل معه، وهو عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب.