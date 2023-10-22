صلاح السعدنى.. العمدة

هو «العمدة سليمان غانم» فى «ليالى الحلمية»، و«عبدالقادر عوف» فى «الناس فى كفر عسكر». هو «ياسين عبدالجواد» فى الثلاثية الخالدة، و«حسن» وفنه الأصيل فى «أرابيسك».. هذا فى التليفزيون.

وفى السينما، أبكانا فى «أغنية على الممر» و«الرصاصة لا تزال فى جيبى»، وأضحكنا بكوميديا سوداء خالصة فى «المراكبى» و«فوزية البرجوازية»، وأمتعنا كثيرًا بتمثيله فى «الغول» و«ملف فى الآداب» و«زمن حاتم زهران»، وغيرها الكثير من الأعمال الخالدة.

إنه «العمدة» صلاح السعدنى، الذى تحل غدا ذكرى مولده، تحديدًا فى محافظة المنوفية يوم ٢٣ أكتوبر ١٩٤٣.

بدأ المشوار على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة، رفيق زميل الدراسة الزعيم عادل إمام، ثم قدم لمكتبة السينما والدراما العربية العديد من الأفلام السينمائية والمسلسلات التليفزيونية، إلى جانب أعماله فى المسرح.

وبدأت نجومية «السعدنى» بعد تقديمه الجزء الأول من جوهرة الدراما العربية على مدار تاريخها الطويل مسلسل «ليالى الحلمية»، الذى جسد فى أجزائه الخمسة شخصية «سليمان غانم»، وكان الوطن العربى من المحيط إلى الخليج ينتظره يوميًا لمشاهدته ومعرفة تطور أحداثه، وهو ما تكرر فى أعمال أخرى كثيرة، مثل «أرابيسك»، و«الناس فى كفر عسكر»، و«حلم الجنوبى»، و«رجل فى زمن العولمة»، و«الأصدقاء».

كما شارك فى عدد من الأفلام المهمة، كان من بينها «الأرض» و«أغنية على الممر»، اللذين تم تصنيفهما ضمن قائمة «أفضل ١٠٠ فيلم فى السينما المصرية».