"ربحت اسمى فى مسابقة".. صباح وقصة إطلاق اسمها الفني في "القلب له واحد"

كتبت الفنانة الراحلة صباح، “الشحرورة” مقالًا في مجلة " الكواكب تحت عنوان" ربحت اسمي في مسابقة" تكشف فيه كواليس تغيير اسمها الحقيقي إلى اسم سينمائي.

قالت صباح:" كلما اقترب اليوم الذى أحتفل فيه بيوم ميلادى كلما تزاحمت الذكريات برأسى ذكريات جميلة وحزينة فى أن واحد رد بى إلى أيامى الأولى، ليتها كانت ولدًا، هكذا الاستقبال الحار الذى هنىئ أبى وقد كان على حق يفكر بوحى من عمله فهو تاجر ما يكون إلى من يساعده فى وفى هذه الظروف أتيت إلى الحياة واستقبلنى أبى بدموع الحسرة وسوء الحظ الذى يلاحقه حتى فى ذريته وتغير الوضع".

وتابعت:"ذهب أبى إلى متجره ولم يكد ينتصف النهار حتى تضاعف عدد زبائنه وفى اليوم التالى زارتنا سيدة اشتهرت بقراءة الفنجال وكشف أسرار الغيب، وراحت تقص عليهم ماذا تخبيه الأيام لى، قالت لهم فى فرحة هذه الفتاة سيكون لها شأن فى الحياة ومرت الأيام والتحقت بمدرسة فرنسية فى لبنان وكانت حينئذ فى الخامسة من عمرى".

الإعفاء من المصروفات المدرسية

وأكملت:"كان المنتج فى هذه المدرسة أن تعفى التلميذات صغيرات من المصروفات الدراسية، ذا اجتازت التلميذة امتحان اللغة الفرنسية بتفوق، وكنت أنا الوحيدة التى فازت بهذا الإعفاء وقد كانت المدرسة تعنى بنواحى النشاط الفنى والرياضى وتوجه اهتمامًا كبيرًا إلى هاتين الناحيتين وكان ذلك شيئا جميلًا بالنسبة لى، فلم يمض وقت طويل حتى أحرزت انتصارات كبيرة، وكان قصب السبق فى كل هذه النواحى".

وتابعت: "كان حظى فى العلوم أقل من ذلك بكثير إلا أنتى لم أعرف الرسوب فى الامتحان أبدا، وانتهت مرحلة الدراسة الابتدائية وبدأت أستعد للمرحلة الثانية ولكن الحظ تدخل واتجه بى الى وجهة أخرى كانت البداية، فى الاحتفال الذى أقامته المدرسة فى نهاية العام الدراسى جريا على عادتها، وغنيت فيه وقمت بتمثيل بعض الأدوار، واشتركت فى أداء الرقص التوقيعى وهنا كان الحظ يدبر شيئا فقد كان فى الحفلة مندوب احدى شركات السينما المصرية وأعجب المندوب بأدائى فى التمثيل والغناء والرقص.

حفلة فاصلة في حياتي

ونوهت إلى أنه فى نهاية الحفلة نادانى المندوب وسألنى، هل تحبين العمل فى السينما؟ وكان أبى واقفا إلى جوارى إذ ذاك فصرخ فيه فى غضب، ورفض أن يستمع اليه وكادت الفرصة تضيع بهذه البساطة، ولكن المندوب لم يداخله الياس فأصرع الى عمى ـ وكان عمى شاعرا وأديبا بعيدا عن التزمت ثائرا على التقاليد التى كان يعتبرها قبرا تدفن فيه المواهب، فما أن قابله المندوب حتى وافق على العرض بشرط أن تكون الفرصة مشجعة على التضحية ولا أطيل عليكم، فقد سافرت الى القاهرة بعد شهور قليلة لاقوم ببطولة فيلم "القلب له واحد" انتاج آسيا وبذكرنى الفيلم بتغير اسمى، ففى خلال تصوير الفيلم واجهتنا مشكلة الاسم، أن اسمى الحقيقى لا يصلح أن يكون اسما لنجمة من نجوم السينما المصرية ولهذا أعلنت أسيا عن مسابقة لاختيار اسم موسيقى يصلح للشهرة ويكون مناسبَا لى وخرجت من المسابقة باسمى الجديد صباح.

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