في ذكرى وفاة صباح.. أبرز المعلومات عن شحرورة الوادي

تحل اليوم الذكرى الثامنة لوفاة شحرورة الوادي الفنانة صباح، التي أثرت الحياة الفنية والغنائية بالعديد من الأعمال التي تركت بصمة لدى الجمهور في مصر والعالم العربي، وخلال هذا التقرير نرصد أبرز المعلومات عن الفنانة الكبيرة صباح في ذكرى وفاتها.

1- اسمها الحقيقي جانيت جرجس فغالي

2- ولدت في 10 نوفمبر 1927 لعائلة متواسطة الحال، ونشأت في وادي شحرور إحدى القرى اللبنانية من قرى قضاء بعبدا في محافظة جبل لبنان.

3- اشتهرت فنياً باسم صباح، وتعتبر واحدة من أبرز الفنانين اللبنانين إلى جانب فيروز ووديع الصافي، واستطاعت لفت انتباه المنتجة السينمائية اللبنانية الأصل آسيا داغر، والتي كانت تعمل في القاهرة، فأوعزت إلى وكيلها في لبنان قيصر يونس لعقد اتفاق معها لثلاثة أفلام دفعة واحدة، وكان الاتفاق بأن تتقاضى 150 جنيهًا مصريًا عن الفيلم الأول ويرتفع السعر تدريجياً. ذهبت إلى أسيوط برفقه والدها ووالدتها ونزلوا ضيوفا على آسيا داغر في منزلها بالقاهرة، وكلف الملحن رياض السنباطي بتدريبها فنيًا ووضع الألحان التي ستغنيها في الفيلم.

4- امتدت حياتها المهنية من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، لتترك خلفها إرثا فنيا كبيرا.

5- اشتهرت بألقاب كثير منها «الشحرورة» و«الصبوحة» و«صوت لبنان».

6- كانت من بين أوائل المطربين العرب الذين وقفوا على خشبات المسرح العالمي في أولمبيا في باريس، وقاعة كارنيغي في مدينة نيويورك، وقاعة ألبرت الملكية في لندن ودار أوبرا سيدني.

7- تزوجت الشحرورة 8 مرات، وكان أول أزواجها نجيب شماس والد ابنها الدكتور صباح شماس، وقضت معه خمس سنوات، ثم خالد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، قضت معه عدة أشهر وحصل الطلاق بسبب ضغط من عائلته لتطليقه منها، كما تزوجت من أنور منسى عازف الكمان المصري ووالد ابنتها هويدا، وقضت معه أربع سنوات، ثم أحمد فراج المذيع المصري، وقضت معه ثلاث سنوات، وأخيرا الفنان رشدي أباظة، وقضت معه خمسة أشهر، ثم الفنان يوسف شعبان واستمر الزواج شهر واحد، والنائب يوسف حمود، وقضت معه سنتين، ثم الفنان وسيم طبارة، وقضت معه أربع سنوات، وأخيرا الفنان فادي لبنان، وقضت معه 17 سنة.

8- شاركت في السينما المصرية، ولها عدد كبير من الأفلام التي تعتبر هي إحدى نجماتها ووقفت أمام كبار السينما المصرية مثل: صلاح ذو الفقار ورشدي أباظة وفريد شوقي، ولها رصيد كبير من الأفلام المصرية الهامة مثل: الرجل الثاني (1959)، الحب كده (1961)، الأيدي الناعمه (1963)، 3 نساء (1968) وغيرها، ولها أيضًا رصيد من الأفلام اللبنانية مثل: باريس والحب (1972)، ذلك بالإضافة لعدد كبير من الأغاني. تعتبر صباح من أهم رموز الفن العربي وقد دخلت موسوعة غينيس كأكبر إرث فني في التاريخ.

9- لها 87 فيلم بين مصري ولبناني، و27 مسرحية لبنانية، وما يزيد عن 3500 أغنية بين مصري ولبناني واجنبي.

10- كان للشحرورة الفضل في نشر المواويل والأغاني اللبنانية في كافة أرجاء الوطن العربي ومختلف دول العالم من خلال الأفلام التي قدمتها والحفلات.

11- شاركت في الكثير من المهرجانات أمثال: بعلبك، جبيل، بيت الدين.

12- قدمت العديد من المسرحيات منها:

موسم العز، من أعمال الرحابنة - بعلبك (1960).

دواليب الهوا، من أعمال الرحابنة - بعلبك (1965).

القلعة، من أعمال الرحابنة - بعلبك.

الشلال، من أعمال الرحابنة.

ست الكل، من أعمال زوجها الفنان وسيم طبارة (1973).

حلوة كثير، من أعمال زوجها الفنان وسيم طبارة (1977).

عصفور سطح.

فينيقيا، من أعمال روميو لحود.

شهر العسل، من أعمال زوجها الفنان وسيم طبارة.

ست الكل.

الأسطورة 1.

وكنز الأسطورة، وهي آخر مسرحياتها، وكان إلى جانبها بالمسرحية الفنان جوزف عازار وزوجها السابق فادي لبنان والفكاهي كريم أبو شقرا وورد الخال والأمير الصغير.

13- كان آخر أعمالها هي أغنية «قد ما فيك انبسط بعمر»، التي ألفها الشاعر ميشال جحا، ولحنها جوزيف جحا إنتاج عام 2011م.

14- توفيت فجر يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2014 عن عمر يناهز 87 عاماً.