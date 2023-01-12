الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى رحيلها.. جوائز حصدتها ليلى فوزي خلال مسيرتها الفنية

ليلى فوزي
ليلى فوزي

في مثل هذا اليوم، رحلت عن عالمنا “فيرجينيا" السينما الفنانة ليلى فوزي، والتي توفيت إثر صراع مع المرض في 12 يناير 2005 في أحد مستشفيات القاهرة.

وحرصت الفنانة ليلى فوزي، على التنوع في أدوارها الفنية، التي كان أبرزها دورها في فيلم الناصر صلاح الدين الذي أكسبها لقب جميلة الجميلات في السينما المصرية.

وولدت ليلى فوزي لأب مصري وأم تركية، وكان والدها تاجر أقمشة يمتلك محلات في القاهرة ودمشق وإسطنبول.

وبدأت الفنانة ليلى فوزي مشوارها الفني بعد أن فازت بلقب ملكة جمال مصر عام 1940، وكان جمالها الفائق بوابة دخولها إلى عالم الفن، حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 1941 في فيلم مصنع الزوجات بطولة أنور وجدي ومحمود ذو الفقار.

ومن بعدها قدمت الراحلة ليلى فوزي حوالي 85 فيلماً سينمائياً أشهرهم: بنت ذوات وبورسعيد للمخرج عز الدين ذو الفقار عام 1957، والناصر صلاح الدين عام 1963، والجبل عام 1965، ودلال المصرية للمخرج حسن الإمام عام 1970، و40 مسلسلا تليفزيونياً منها رأس القط عام 1980 مع صلاح ذو الفقار، والحب في حقيبة دبلوماسية عام 1987 مع صلاح ذو الفقار، وهوانم جاردن سيتي عام 1997.

جوائز حصدتها ليلى فوزي خلال مسيرتها الفنية

  1. جائزة عن دورها في فيلم ضربة شمس من قبل جمعية كتاب ونقاد السينما.
  2. كرمها مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي في دورته ال19 في عام 2003.
  3. نالت تكريماً من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال28 عام 2004.
  4. كما أنها شاركت في 4 أفلام في قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية حسب استفتاء النقاد عام 1996 وهي: رصاصة في القلب عام 1944، الناصر صلاح الدين عام 1963، الجبل عام 1965، " إسكندرية ليه " عام 1979.
ليلى فوزي الفنانة ليلى فوزى جوائز حصدتها ليلى فوزي السينما المصرية أنور وجدي

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