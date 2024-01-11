الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد ترند زوجة مجدي الهواري.. نجوم أثاروا الجدل أثناء أداء مناسك العمرة

زوجة مجدي الهواري
زوجة مجدي الهواري

تصدرت عارضة الأزياء دنيا عبدالمعبود، زوجة المخرج مجدي الهواري، تريند البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها في الحرم المكي خلال أداءها مناسك العمرة.

وأثارت دنيا عبد المعبود، الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها وعلى يديها "تاتو" وأظافر صناعية، مما جعل رواد السوشيال ميديا في حالة جدل ما بين مؤيد ومعارض.

بعد تصدر زوجة مجدي الهواري التريند.. نجوم أثاروا الجدل عقب أداءهم مناسك العمرة
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إسلام جمال يُشارك جمهوره تفاصيل أدائه مناسك العمرة

نجوم أثاروا الجدل عقب أداءهم مناسك العمرة

ونرصد في هذا التقرير أبرز نجوم السينما الذين أثاروا الجدل أثناء أداءهم مناسك العمرة.

نجوم أثاروا الجدل عقب أداءهم مناسك العمرة

أثار مطرب الراب أحمد عفروتو، حالة من الجدل عقب ظهوره بصحبة فتاة أمام الكعبة المشرفة، أثناء أداءه مناسك العمرة، في صورة نشرها "عفروتو" على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

بعد تصدر زوجة مجدي الهواري التريند.. نجوم أثاروا الجدل عقب أداءهم مناسك العمرة

وتصدر النحم أحمد الفيشاوي، تريند البحث عبر موقع جوجل، عقب ظهوره أمام الكعبة المشرفة، بعد أدائه مناسك العمرة وهو على جسده العديد من الوشوم.

وأثارت صورة الفنان أحمد الفيشاوي  جدلًا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد زيارته للكعبة لأداء مناسك العمرة، وذلك خلال جولة بدول الخليج لحضور العرض الخاص لفيلمه الجديد "رهبة"، وذلك بمشاركة منتج العمل أيمن يوسف.

بعد تصدر زوجة مجدي الهواري التريند.. نجوم أثاروا الجدل عقب أداءهم مناسك العمرة

وتعرض الفنان أحمد سعد، للكثير من الإنتقادات عقب نشره مجموعة صور له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإحتماعي "إنستجرام" برفقة زوجته أثناء أداءهم مناسك العمرة.

وتعرض "سعد" للانتقاد من البعض بسبب "التاتو" الذي ظهر به على ذراعه، وهو الأمر الذى دفع متابعيه للسخرية منه ومهاجمته.

بعد تصدر زوجة مجدي الهواري التريند.. نجوم أثاروا الجدل عقب أداءهم مناسك العمرة
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