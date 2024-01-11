الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الصحة

4 فواكه مهمة لعلاج انتفاخ القولون وأعراض الإصابة به

انتفاخ القولون
انتفاخ القولون

مع كثرة إقبال الكثير من الشباب على تناول الأطعمة السريعة من المطاعم، وعدم تناول الأكل الصحي يزداد الإصابة بآلام المعدة، ويكثر التساؤل عن فواكه مهمة لعلاج انتفاخ القولون وأعراض الإصابة به عبر جوجل، حيث يعد انتفاخ القولون من أكثر الأمراض شيوعًا حول العالم، وهو عبارة عن حالة مزمنة تُصيب المعدة والأمعاء وتسبب أعراض مثل التشنج والانتفاخ وآلام البطن.

4 فواكه مهمة لعلاج انتفاخ القولون وأعراض الإصابه به

وهناك العشرات من الحالات التي تصاب بمرض انتفاخ القولون لعدة أسباب، بدءًا من عدم تحمل اللاكتوز والإمساك إلى الحالات الأكثر خطورة مثل سرطان القولون والمستقيم أو سرطان المبيض، حين أن العديد من أسباب الانتفاخ تكون ناجمة عن بعض الأطعمة أو تتفاقم بسببها، إلا أنه ليس كل الانتفاخ له سبب غذائي محدد، في حين أن معظم أسباب الانتفاخ تنشأ في مكان ما في الجهاز الهضمي، وبعضها يأتي نتيجة قصور الغدة الدرقية أو التهاب بطانة الرحم، وفقًا لموقع “health.usnews”.

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كيف تحمي نفسك من الإصابة بسرطانات القولون والجهاز الهضمي؟

أبرز الفواكه المهمة لمعالجة انتفاخ القولون

يمكنك معالجة مشكلة انتفاخ القولون عن طريق الفاكهه التالية إليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - الفراولة

وتحتوي الفراولة على الكثير من الألياف التي تعمل على تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، وتحسين صحة الجهاز الهضمي، كما تعد الفراولة من الأطعمة قليلة الفودماب، لذلك تعد من أهم عدة فواكه مفيدة بشكل كبير لـ القولون.

2 - العنب

تساعد الألياف والماء الموجودين في العنب في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء، والتقليل من الإصابة بالإمساك.

3 - الأفوكادو

يعد الأفوكادو من الفواكه ذات المحتوى العالي بالألياف التي تساهم في تخفيف أعراض القولون، كما يساهم محتوى الدهون الغذائي في الأفوكادو في تحسين عمل البكتيريا النافعة التي تلعب الدور الأكبر في تحسين عمل الأمعاء.

4 - البابايا

وتساعد الألياف الموجودة فيها من تنظيم عمل الجهاز الهضمي، مما يجعلها واحدة من عدة أمثلة لفواكه مفيدة للقولون العصبي.

فواكه ينصح تجنبها مع إصابتك بـ انتفاخ القولون

ومن الأمثلة على الفاكهة التي ينصح بتجنبها ما يأتي:

1 - التفاح.
2 -المشمش.
3 - المانجو.
4 - الكرز.
5 - الخوخ.
6 - الموز الأخضر.
7 - البطيخ سواء أكان كاملًا أو على شكل عصير.

أعراض الإصابة بمرض انتفاخ القولون

1 - الإسهال، وهو العرض الأكثر شيوعًا لالتهاب القولون، سواء كان دموي أو غير دموي.
2 - وجود مخاط في البراز.
3 - آلام وتشنجات في البطن، بسبب تقلصات الأمعاء.
4 - اضطراب المعدة.
5 - الغازات، مما يؤدي إلى تغيير شكل البطن عند انتفاخ القولون بسبب زيادة حجم البراز.
6 - فقر الدم بسبب وجود النزيف في بعض الأحيان.
7 - ضيق التنفس نتيجة لضغط الغازات على عضلة الحجاب الحاجز، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب.
8 - الحمى وارتفاع شديد في درجات الحرارة.
9 - فقدان الوزن.
10 - الشعور بالتعب.
11 - الغثيان.

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