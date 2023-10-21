كيف تحمي نفسك من الإصابة بسرطانات القولون والجهاز الهضمي؟

يعتبر سرطان الجهاز الهضمي من أسوأ انواع السرطانات وأخطرها، ويمكن أن يصيب أي جزء في جسم الإنسان، لكن غالبًا ما يبدأ سرطان المعدة في منطقة المُوصِّل المَعدي المريئي وهذا الجزء هو الذي يلتقي فيه الأنبوب الطويل الذي يحمل الطعام الذي تبتلعه بالمعدة، يُطلق على الأنبوب الذي يحمل الطعام إلى المعدة المرئ .

فيما يعد سرطان القولون هو نمو للخلايا يبدأ في جزء من الأمعاء الغليظة يسمى القولون، والقولون هو أول أقسام الأمعاء الغليظة وأطوله،. أما الأمعاء الغليظة فهي الجزء الأخير من الجهاز الهضمي، ومهمة الجهاز الهضمي تحليل الطعام ليستفيد به الجسم.

أعراض الإصابة بسرطانات الجهاز الهضمي

زيادة عدد مرات الإصابة بالإسهال والإمساك، ونزيف المستقيم، تقلصات أوغازات مستمرة، الضعف أو التعب، ونقصان الوزن بدون سبب.

الأسباب

لم يحدد العلم حتى الآن أسباب الإصابة بسرطان الجهاز الهضمي، ويبدأ السرطان عندما تحدث تغيرات في الحمض النووي لخلايا القولون، ويحتوي الحمض النووي للخلية على التعليمات التي توجه الخلية إلى مهامها، ولكن في هذه الحالة توجه تلك التغيرات الخلايا إلى التكاثر بسرعة، وتسمح التغييرات للخلايا بأن تظل حية بينما تموت الخلايا السليمة في إطار دورة حياتها الطبيعية.

وغالبًا ما تصيب سرطان الجهاز الهضمي من تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، أو عند وجود تاريخ عائلي للإصابة بالمرض، أو اتباع نظام غذائي منخفض الألياف ومرتفع الدهون ، وعدم ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، ومرض السكري والسمنة، والتدخين وشرب الكحوليات ، والعلاج الإشعاعي لأنواع السرطانات الأخرى.

الوقاية من سرطانات المعدة

للوقاية من سرطانات المعدة ينصح بتناول الفواكه الخضروات بشكل مستمر، والبعد عن تناول الكحوليات، وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين، والحفاظ على وزن صحي والبعد عن السمنة، والزيادة المفرطة في الوزن عن المعدل الطبيعي.