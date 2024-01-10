الأربعاء 10 يناير 2024
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الصحة

أعراض متلازمة القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي، والتي يشار إليها عادة باسم IBS، هي حالة مزمنة تؤثر على المعدة والأمعاء وتسبب أعراض مثل التشنج والانتفاخ وآلام البطن، قد يكون من الصعب تحديد السبب الدقيق لمرض القولون العصبي، وقد تكون لمشكلة الجهاز الهضمي جذور في مشكلات نمط الحياة، وعدم تحمل الطعام، والتغيرات في تكوين بكتيريا الأمعاء، والتشوهات في أعصاب الجهاز الهضمي وغيرها، إذا كنت تعاني من انتفاخ وألم في المعدة غير مبرر لفترة طويلة، فيجب عليك فحص نفسك للتأكد من الإصابة بمتلازمة القولون العصبي. 

ووفقًا لموقع hindustantimes يشار إليه أيضًا باسم اضطراب الجهاز الهضمي العصبي (GI)، ويحدث القولون العصبي عندما تكون هناك مشكلة في التواصل بين الأمعاء والدماغ، على الرغم من عدم وجود علاج محدد لمتلازمة القولون العصبي، إلا أن إجراء التغييرات المناسبة في نمط الحياة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحسين الصحة العقلية، والتغييرات الغذائية غالبًا ما تؤدي الغرض، وتساعد في تخفيف الأعراض.

يمكن أن يسبب القولون العصبي الإمساك أو الإسهال، وفي بعض الحالات كليهما،  أكثر شيوعًا عند النساء من الرجال، غالبًا ما يبلغ الأشخاص المصابون بالقولون العصبي عن مراحل تكون فيها الأعراض في حدها الأدنى أو غائبة وتتفاقم بسبب مسببات مثل الإجهاد أو الطعام أو أثناء نوبات الاكتئاب.

أعراض القولون العصبي

تتنوع أعراض القولون العصبي وتعتمد على سبب الاضطراب. في بعض الأحيان ترتبط أعراض القولون العصبي بفرط الحساسية للأعصاب في الجهاز الهضمي أو تغيرات في التوازن بين البكتيريا الجيدة والسيئة في الأمعاء. ويرجع ذلك إلى تغير الاتصال بين أعصاب الأمعاء والدماغ أو تغير معالجة الإشارات الصادرة عن هذه الأعصاب بواسطة الدماغ.

يسرد الدكتور سوراكشيث علامات وأعراض القولون العصبي:

• آلام أو تقلصات في البطن، وعادة ما تكون مرتبطة بالتغوط.

• كثرة الغازات، وانتفاخ البطن، والانتفاخ

• الإسهال أو الإمساك أو التناوب بينهما.

• مخاط في البراز.

• الإحساس بعدم اكتمال الإخلاء حتى بعد التبرز.

تشخيص مرض القولون العصبي

يقول الدكتور سوراكشيث تي كيه إن القولون العصبي قد يحدث بعد الإصابة بعدوى معوية أو قد تظهر الأعراض أيضًا أثناء التوتر أو بعض الأطعمة أو المشروبات أو القلق أو الاكتئاب.

"عادةً ما يتم تشخيص القولون العصبي بناءً على التاريخ والفحص، عادةً ما تكون الفحوصات المخبرية ضمن الحدود الطبيعية. ومع ذلك قد تكون هناك حاجة إلى تحقيقات معينة لاستبعاد أي اضطرابات مرضية في الجهاز الهضمي مثل مرض الاضطرابات الهضمية أو اضطراب الأمعاء الالتهابي. وقد تشمل هذه الاختبارات تنظير القولون "والتنظير بصرف النظر عن فحوصات الدم الأساسية، يقول الدكتور سوراكشيث: "يمكن أن يتداخل القولون العصبي أيضًا مع اضطرابات الجهاز الهضمي الأخرى".

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