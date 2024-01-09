الثلاثاء 09 يناير 2024
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مصر

رابط بوابة الحج المصرية 2024 وخطوات البحث عن نتيجة القرعة

رابط بوابة الحج المصرية
رابط بوابة الحج المصرية 2024

زاد البحث عن رابط بوابة الحج المصرية 2024 بعد إعلان وزارة السياحة والآثار منذ أيام مضت عن نتيجة القرعة الالكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445/ 2024 تنفيذا للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد اجراء القرعة الإلكترونية.

من خلال موقع الدستور يمكن للمتقدمين لـ موسم الحج للعام الجديد الوصول إلى رابط بوابة الحج المصرية 2024 والاستعلام عن نتيجة التقديم والذي تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي فيه بداية من  20 نوفمبر 2023 واستمر حتى 4 يناير 2024.

رابط بوابة الحج المصرية 2024

 

يكون الوصول إلى رابط بوابة الحج المصرية 2024

 من هنا https://hij.moi.gov.eg/Hij1439/home.xhtml

الضغط على ايقونة استعلام عن نتيجة القرعة 

كتابة الرقم القومي 

كتابة رقم المصنع وهو الموجود اسفل البطاقة على اليسار 

كتابة اختبار التحقق الموجود امامك على الشاشة 

الضغط على ايقونة بحث 

ثم بعدها تظهر حالة الطلب ونوع الحج والمستوى 

 

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نتيجة قرعة الحج المصرية 2024 

ووفق بيان وزارة السياحة أسفرت نتيجة القرعة عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة، من إجمالي عدد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم وهم 58217 مواطن، أما إجمالي  عدد المتقدمين للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطن، وبلغ عدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطن، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطن.

مع العلم أن عدد الشركات التي تقدمت لطلبات لتنظيم الحج السياحي هذا الموسم  من خلال بوابة الحج الموحدة 1298 شركة سياحة، منهم 810 شركة قدمت طلبات للمستوى الاقتصادي، و258 شركة طلبات الحج البري، 230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.

 

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