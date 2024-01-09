الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 وشروط التقديم

البريد المصري
البريد المصري

البحث عن رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 من أكثر الموضوعات أهمية على محرك البحث جوجل أو من خلاص صفحات التواصل الاجتماعية، وذلك بعد الإعلان عن إتاحة عدد من الوظائف التي يمكن التقديم فيها.
 
ننشر في التقرير التالي رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة منذ أيام مضت.
 

تقديم وظائف البريد المصري 2024

يكون التقديم في وظائف البريد المصري 2024 من خلال بوابة الوظائف الحكومية من هنا 
https://jobs.caoa.gov.eg/https://jobs.caoa.gov.eg/

ثم اختيار أيقونة الوظائف 
ثم اختيار أيقونة الهيئة القومية للبريد والمتاح التقديم فيها حتى نهاية  يناير الجاري 2024 

وظائف البريد المصري 

وتمثل الوظائف المعلن عنها للبريد المصري في الآتي 

محام ثالث تعيين تقع هذه الوظيفة بكافة التقسيمات التنظيمية التابعة للادارة القانونية بالهيئة، اساس هذه الوظيفة ضمان حقوق الهيئة والعاملين بها لدي الغير، مع ضرورة القيد بجدول المشتغلين بنقابة المحامين.

شروط التقديم 
يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام
المؤهلات المطلوبة 
مؤهل عال-ليسانس حقوق

مؤهل عال-ليسانس الشريعة والقانون

مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث تعيين تقع هذه الوظيفة بادارة تشغيل وسائل النقل التابعة للادارة العامة للنقل والحركة البريدية.

تعرف على التفاصيل الكاملة.. لينك تقديم وظائف البريد المصري 2024

مسابقة وظائف البريد المصري 2024.. الشروط والمستندات وموعد التقديم

 

مهندس تخطيط النقل ثالث تعيين 
مهندس ميكانيكا سيارات ثالث تعيين
تقع هذه الوظيفة بالادارة العامة للشئون الهندسية التابعة لقطاع الشئون الفنية

شروط التقديم 
يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عام

بكالوريوس هندسة ( تخصص كهرباء) التقدير (جيد ) فأعلى

مهندس ميكانيكا ثالث تعيين
تقع هذه الوظيفة بالادارة العامة للصيانة التابعة لقطاع الشئون الفنية 
بكالوريوس هندسة  تخصص ميكانيكا التقدير (جيد ) فأعلى. 
 

مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث تعيين
مهندس كهرباء ثالث تعيين
أخصائي بريد ثالث / اخصائي خدمة عملاء ثالث / اخصائي مكتب بريد ثالث تعيين
 

بعد اختيار اي من الوظائف التالية للتقديم فيها 
يكون متاح كافة التفاصيل المتعلقة بها من شروط التقديم والمؤهلات المطلوبة وكذلك المستندات المطلوبة للتقديم وفق كل وظيفة.
 

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حقيقة وظائف وزارة العدل 2024

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شروط التقديم في وظائف مسابقة التربية والتعليم 2024 

تقديم وظائف البريد المصري 2024 رابط تقديم وظائف البريد المصري 2024 رابط تقديم وظائف البريد المصري الجهاز المركزي للتنظيم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

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