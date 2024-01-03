مسابقة وظائف البريد المصري 2024 .. الشروط والمستندات وموعد التقديم من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل عقب إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن تفاصيلها.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالى كيفية التقديم في مسابقة وظائف البريد المصري 2024 بمعرفة الشروط والمستندات المطلوبة وموعد التقديم.

مسابقة وظائف البريد المصري 2024

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن إطلاق مسابقة مركزية لشغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

رابط التقديم لشغل وظائف البريد المصري

وذكر في بيانه إنه يمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، من خلال الضغط على هذا الرابط

https://jobs.caoa.gov.eg/

التخصصات المطلوبة في مسابقة البريد المصري

كما أوضح بيان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة في البريد المصري وهي كالآتي:

-19 مهندس فى التخصصات التالية :

(مهندس كهرباء، ومهندس ميكانيكا، ومهندس ميكانيكا سيارات، ومهندس تخطيط النقل، ومهندس تشغيل وسائل النقل بالتخصصات الآتية: (كهرباء - ميكانيكا - ميكانيكا سيارات)، ومهندس تخطيط تنفيذ مشروعات ميكنة)

- 861 موظف فى الوظائف التاليى :

(أخصائي بريد وأخصائي مكتب بريد وأخصائي خدمة عملاء، و20 في وظيفة محام، وذلك بالدرجة الثالثة).

شروط التقدم لوظائف البريد المصري

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية

-أن يكون محمود السيرة، وحسن السمعة

-ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره

-ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

-ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان

-أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل

أن يكون المتقدم لوظائف مهندس حاصلا على بكالوريوس هندسة في أحد التخصصات المطلوبة بما يتواءم مع طبيعة العمل

أن يكون المتقدم لوظائف اخصائي حاصلا على مؤهل عال مناسب

أن يكون المتقدم لوظيفة محام حاصلا على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون

أن يجتاز الامتحانات والتدريبات وفقاً للقواعد المقررة فى هذا الشأن

أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الهيئة المعنية

اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات

أن يقدم المتقدم إقراراً بقبول العمل في أي مكان في مصر وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالهيئة

سداد مبلغ مقداره 26 جنيهاً لحساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك المصرية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (781200/450/9حـ) حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية

الأوراق المطلوبة للتقديم لمسابقة البريد المصري

صورة شخصية للمتقدم

بطاقة الرقم القومي سارية (الوجهين)

صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو الهيئة القومية للبريد (وجهين بحسب الأحوال)

المؤهل الدراسي

المؤهل الأعلى إن وجد

كارنيه القيد بنقابة المحامين للمتقدم لوظيفة محام

كارنيه القيد بنقابة المهندسين للمتقدم لوظيفة مهندس

الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث

شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة (في حالة الإعاقة)

إيصال الإيداع البنكي