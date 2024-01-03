الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قرار جديد بشأن المتظلمين من نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم

رضا حجازى
رضا حجازى

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مخاطبة المديريات التعليمية على مستوى جمهورية مصر، لتلقي الالتماسات الخاصة بالممتظلمين من نتيجة المرحلة الأولى من مسابقة الـ30 ألف معلم.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم، قرارًا عاجلًا بشأن المتقدمين بتظلمات على نتيجة مسابقة الـ30 ألف معلم.

وعممت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابًا عاجلا على المديريات التعليمية، أشارت فيه إلى أنه لا بُد من سرعة إرسال كل الالتماسات التى تسلمتها المديريات من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات لسابقة الـ30 ألف معلم، تمهيدًا لتنظيم التواصل معهم والرد على هذه الالتماسات، وسيكون الرد على المتظلمين بعيدًا عن المرحلة الثالثة. 

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كان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قد أعلن عن حاجة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعاقد مع عدد (11114) معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية (الأول، الثاني، الثالث) للعام الدراسي 2024/2025 بجميع محافظات الجمهورية، ويمكن للراغبين في التقدم للمسابقة التقديم على بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز في الفترة من 18 حتى 31 يناير الجاري، على الرابط  Https://jobs.caoa.gov.eg

ويشترط فيمن يتقدم للوظيفة المُعلن عنها ما يلى:
1. أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
5. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عامًا في تاريخ نشر الإعلان.
6. أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية ( تعليم أساسي /ابتدائي /معلم فصل) بكلية التربية أو كلية التربية النوعية. 
7. أن يكون التقديرالعام للمتقدم (مقبول) فأعلى.
8. أن يجتاز الإختبار وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
9. أن يجتاز التدريبات التي تقررها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
10. اجتياز الكشف الطبى وتحليل المخدرات لمن إجتازوا الإختبار والتدريبات المطلوبة.
11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقًا للثابت ببطاقة الرقم القومي.
12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهًا (ستة وعشرون جنيهًا فقط لاغير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية:- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.

رابط التقديم في مسابقة المعلمين 34 طليع يشارك في مسابقة فنية لرياضة أسوان مسابقة نتيجة اختبارات مسابقة المعلمين إتحاد المعلمين العرب

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