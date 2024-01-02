الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 لطلاب الأول والثاني الثانوي

ترجع أهمية معرفة كود الطالب بالرقم القومي لاستخدامه في تسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث يعتبر رقم تعريفي خاص بكل طالب مقيد في نظام التعليم المصري، يتكون كود الطالب من 12 رقمًا، ويستخدم في العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، مثل:

تسجيل استمارة التقديم للصف الأول الثانوي.

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

سداد المصروفات الدراسية.

الحصول على نتيجة الامتحانات.

أهمية كود الطالب بالرقم القومي

كود الطالب مهم لعدة أسباب، منها:

يسهل عملية التعرف على الطالب في النظام الإلكتروني.

يضمن سلامة البيانات الخاصة بالطالب.

يمنع التزوير في عمليات التسجيل والامتحانات.

كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2024

يمكن معرفة كود الطالب بالرقم القومي من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:

الطريقة الأولى: من خلال المدرسة

يمكن للطالب أو ولي الأمر الحصول على كود الطالب من خلال المدرسة التابعة لهـ حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بتقديم الرقم القومي للطالب إلى المدرسة، وسوف تقوم المدرسة بتزويد الطالب بالكود الخاص به.

الطريقة الثانية: من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن للطالب أو ولي الأمر الحصول على كود الطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

النقر على علامة التبويب "خدمات كود الطالب".

إدخال الرقم القومي للطالب.

النقر على زر "استعلام".

سوف يظهر كود الطالب بعد ذلك على الشاشة.

خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

فيما يلي خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم:

افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

اكتب في شريط العناوين عنوان موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/.

اضغط على زر "إدخال".

اضغط على علامة التبويب "خدمات كود الطالب".

أدخل الرقم القومي للطالب في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر "استعلام".

سوف يظهر كود الطالب بعد ذلك على الشاشة.

يجب إدخال الرقم القومي للطالب بدقة، حتى يتم الحصول على كود الطالب الصحيح.

إذا لم يتم الحصول على كود الطالب، فيمكن التواصل مع المدرسة التابعة للطالب.