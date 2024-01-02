الثلاثاء 02 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2024 لطلاب الأول والثاني الثانوي

الصف الثاني الثانوي
الصف الثاني الثانوي

ترجع أهمية معرفة كود الطالب بالرقم القومي لاستخدامه في تسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث يعتبر رقم تعريفي خاص بكل طالب مقيد في نظام التعليم المصري، يتكون كود الطالب من 12 رقمًا، ويستخدم في العديد من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، مثل:

تسجيل استمارة التقديم للصف الأول الثانوي.

تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة.

سداد المصروفات الدراسية.

الحصول على نتيجة الامتحانات.

 

أهمية كود الطالب بالرقم القومي

 

كود الطالب مهم لعدة أسباب، منها:

 

يسهل عملية التعرف على الطالب في النظام الإلكتروني.

يضمن سلامة البيانات الخاصة بالطالب.

يمنع التزوير في عمليات التسجيل والامتحانات.

 

 

كيفية معرفة كود الطالب بالرقم القومي 2024

 

يمكن معرفة كود الطالب بالرقم القومي من خلال إحدى الطريقتين التاليتين:

 

الطريقة الأولى: من خلال المدرسة

يمكن للطالب أو ولي الأمر الحصول على كود الطالب من خلال المدرسة التابعة لهـ حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر بتقديم الرقم القومي للطالب إلى المدرسة، وسوف تقوم المدرسة بتزويد الطالب بالكود الخاص به.

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2024

"التعليم" تتيح تسجيل الاستمارة الإلكترونية لتدقيق بيانات طلاب الأول والثانى الثانوى

الطريقة الثانية: من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

يمكن للطالب أو ولي الأمر الحصول على كود الطالب من خلال موقع وزارة التربية والتعليم. حيث يقوم الطالب أو ولي الأمر باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

النقر على علامة التبويب "خدمات كود الطالب".

إدخال الرقم القومي للطالب.

النقر على زر "استعلام".

سوف يظهر كود الطالب بعد ذلك على الشاشة.

 

خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

 

فيما يلي خطوات معرفة كود الطالب بالرقم القومي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم:

افتح متصفح الإنترنت على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف الذكي.

اكتب في شريط العناوين عنوان موقع وزارة التربية والتعليم: https://moe.gov.eg/.

اضغط على زر "إدخال".

اضغط على علامة التبويب "خدمات كود الطالب".

أدخل الرقم القومي للطالب في الحقل المخصص لذلك.

اضغط على زر "استعلام".

سوف يظهر كود الطالب بعد ذلك على الشاشة.

يجب إدخال الرقم القومي للطالب بدقة، حتى يتم الحصول على كود الطالب الصحيح.

إذا لم يتم الحصول على كود الطالب، فيمكن التواصل مع المدرسة التابعة للطالب.

 

معرفة كود الطالب بالرقم القومي تسجيل الاستمارة الإلكترونية تسجيل استمارة التقديم للصف الأول الثانوي أهمية كود الطالب بالرقم القومي كيفية معرفة كود الطالب موقع وزاره التربيه والتعليم

مواد متعلقة

"التربية والتعليم" تحدد رابط التسجيل لامتحانات الشهادة الإعدادية 2024

عاجل.. الاستعلام عن مصروفات المدارس الحكومية بالرقم القومى

متاح.. كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 ومواعيد الأقساط

رابط تسجيل دخول الحساب المدرسي الموحد للمعلمين والطلاب

قيمة المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 جميع المراحل

لينك الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي 2023/2024

الأكثر قراءة

لاعبو الفراعنة يجهزون مفاجأة خاصة لمحمد صلاح (خاص)

انفجار ضخم يهز العاصمة اللبنانية بيروت (فيديو)

مَن هو قيادى حماس صالح العارورى الذى اغتالته إسرائيل الليلة؟

أمطار وضباب.. "الأرصاد" تعلن توقعاتها لطقس غدٍ الأربعاء

إعدامات واغتصابات.. لماذا يحتاج السودان إلى تدخل دولى عاجل؟ (فيديو)

عاجل.. أول رد من "حماس" على استهداف صالح العارورى فى بيروت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

إبراهيم داود

خطورة التخلى عن بلورة الذائقة العامة

وائل لطفي

عام فشل إسرائيل

ماجد حبته

سنة مصر والبريكس الأولى

عبدالوهاب داود

حلو وكداب.. دع الموبايل وابدأ الحياة

أحمد بهاء الدين شعبان

"مصر القوية" فى مواجهة التحديات والتهديدات (1)

لواء. محسن الفحام

عام جديد من التحديات والإنجازات

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

كيف يعمل وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلى "رون ديرمر" على التقارب مع واشنطن؟

كتائب القسام تستهدف ميركافا إسرائيلية شرقى مخيم البريج وتقتل 15 من جنود الاحتلال

صدمة لنتنياهو.. المحكمة العليا الإسرائيلية تلغى قانونًا يحد من إشرافها على الحكومة والوزراء