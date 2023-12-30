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مصر

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2024

جريدة الدستور

جدول امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي 2024 الفصل الدراسي الأول ازدادت محركات البحث على جوجل من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور والمعلمين بتلك الكلمات البحثية، مع اقتراب موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول المقرر في شهر يناير المقبل في جميع محافظات الجمهورية لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية.

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وينشر "الدستور" في التقرير التالي جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي العام بمحافظة الجيزة، حيث يستعد حاليا طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في محافظة الجيزة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

اعتبارًا من يوم الثلاثاء 9 يناير، تنطلق اختبارات الفصل الدراسي الأول، وفقًا لما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي 2024


- امتحان مادة اللغة العربية، يوم الخميس 11 يناير 2024

-امتحان مادة الرياضيات، يوم الأحد 14 يناير 2024

-امتحان مادتي اللغة الأجنبية الأولى، والفلسفة، يوم الثلاثاء 16 يناير 2024

-امتحان مادتي التاريخ والأحياء، يوم الخميس 18 يناير 2024

-امتحان مادتي الكيمياء، والجغرافيا، يوم الإثنين 22 يناير 2024

-امتحان مادتي الفيزياء، واللغة الأجنبية الثانية، يوم الأربعاء 24 يناير 2024

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جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2024


-امتحان اللغة العربية – الشعبة (عام)، يوم السبت 13 يناير 2024

- امتحان الكيمياء (علمي)، وعلم النفس والاجتماع (أدبي)، يوم الإثنين 15 يناير 2024

-امتحان التاريخ (أدبي)، والفيزياء (علمي)، يوم الأربعاء 17 يناير 2024

- امتحان اللغة الأجنبية الأولى (عام)، والأحياء (علمي)، والفلسفة والمنطق (أدبي)، يوم الأحد 21 يناير 2024.


- امتحان اللغة الأجنبية الثانية (عام)، وتطبيقات الرياضيات (علمي)، والجغرافيا (أدبي)، يوم الثلاثاء 23 يناير 2024.

-ويؤدوا امتحان الجبر والتفاضل وحساب المثلثات (عام)، يوم الأربعاء 24 يناير 2024.

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