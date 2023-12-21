يبدأ موسم امتحانات نصف العام ،خلال الأيام القليلة المقبلة ، ويحتاج الطلاب إلى التركيز من أجل تحسين معدلات التحصيل، والحصول على أعلى الدرجات ، وقد يشعر الطلاب بالنعاس، ويؤثر ذلك على تركيزهم أثناء المذاكرة ويقلل طاقتهم.

ويستعرض “الدستور” في التقرير التالي أبرز طرق الحفاظ على التركيز.

نصائح لزيادة معدلات التركيز قبل بدء موسم الامتحانات

النوم جيدًا

يجب الحصول على قسط كافي من الراحة من 7 إلى 8 ساعات ، للحفاظ على التركيز والصحة الجيدة.

شرب كميات كافية من المياه

إن عدم شرب كميات كافية من المياه، يمكن أن يؤدي الجفاف إلى تقلص عقلك وعدم التركيز، ولمعالجة هذا الأمر، احتفظ بزجاجة من الماء في جميع الأوقات ويجب أن تشرب 3 لتر من الماء يوميًا.

الحصول على قسط من الراحة

المدة المثلى للدراسة المستمرة هي ساعتان يمكن تقسيم كل ساعتين مرة أخرى إلى 25 دقيقة من الدراسة تليها 5 دقائق من الراحة.

عدم المذاكرة على السرير

السبب الرئيسي للنوم أثناء الدراسة هو الشعور بالراحة الشديدة، النصيحة الأساسية هي عدم الدراسة في سريرك حافظ على منطقة الدراسة ومنطقة النوم منفصلين حتى يتمكن عقلك من التفريق بوضوح بين الاثنين، يفضل الجلوس على مكتب وكرسي مع ظهرك مستقيماً استخدم الأضواء الساطعة للبقاء مستيقظًا ومركّزًا أثناء المذاكرة.

استخدام اللبان

كلما شعرت بالنعاس أثناء المذاكرة امضغ العلكة، فهناك فرص أقل لأن تغفو أثناء المذاكرة إذا كان فمك يعمل باستمرار.

شرب الكافيين

يجب الا تفرط في شرب الكافيين فإن الإفراط في تناول الكافيين ضار بالصحة، يجب ألا تشرب أكثر من 500-600 ملج من الكافيين في اليوم.

النظام الغذائي

تناول نظامًا غذائيًا متوازنًا وصحيًا غنيًا بالعناصر الغذائية والألياف مثل الحساء والسلطات والعدس والكثير من الفواكه والخضروات.