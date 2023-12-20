الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد بداية ونهاية الترم الثاني 2024.. خريطة العام الدراسي الحالي

جريدة الدستور

مع قرب انتهاء دراسة الفصل الدراسي الأول يشغل أذهان  الطلبة واولياء أمورهم معرفة موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي، فأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، ميعاد بداية الترم الثاني، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الانتهاء للدراسة في العام الدراسي الحالي وعقد جميع امتحانات الترم الأول.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد امتحانات الترم الأول وبداية الترم الثانى وخريطة العام الدراسي الحالي.

وحددت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني في 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك موضحة أن بداية الترم الثاني لعام 2024 سوف يبدأ في يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير المقبل 2024.

موعد انتهاء الترم الثاني 2024

ومن المقرر أن سيستمر الترم الثاني في العام الدراسي الحالي لعام 2023-2024، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في يوم الخميس الموافق يوم 6 من يونيو 2024، وذلك يكون وفقا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية وذلك بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

ميعاد امتحانات الترم الأول 2024

وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بالعام الدراسي الحالي، وستكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير المقبل لعام 2024، وسوف تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول ليوم الخميس الموافق 25 من يناير في عام 2024.

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الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024

  • وتبدأ في يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير لعام 2024 امتحانات الفصل الدراسي الأول لكافة صفوف النقل.
  • وستبدأ إجازة نصف العام في يوم السبت الموافق 27 من يناير 2024.
  • وسوف تنتهي إجازة نصف العام في يوم الخميس الموافق 8 من فبراير 2024.
  • ووفدستستمر مدة إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 وذلك لمدة أسبوعين.
  • ويوم السبت 10 من فبراير 2024 سيبدأ الفصل الدراسي الثاني.
  • يوم الخميس الموافق 6 من يونيو 2024 ينتهي الفصل الدراسي الثاني.
  • يوم السبت الموافق 25 من مايو 2024 ستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.
  • يوم السبت الموافق 1 من يونيو 2024 ستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية.
  • يوم السبت الموافق 15 من يونيو 2024 ستبدأ امتحانات الثانوية العامة.
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