موعد بداية ونهاية الترم الثاني 2024.. خريطة العام الدراسي الحالي

مع قرب انتهاء دراسة الفصل الدراسي الأول يشغل أذهان الطلبة واولياء أمورهم معرفة موعد بداية الترم الثاني 2024 وخريطة العام الدراسي الحالي، فأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني، ميعاد بداية الترم الثاني، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الانتهاء للدراسة في العام الدراسي الحالي وعقد جميع امتحانات الترم الأول.

موعد بداية الترم الثاني 2024

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير موعد امتحانات الترم الأول وبداية الترم الثانى وخريطة العام الدراسي الحالي.

وحددت وزارة التربية والتعليم بمصر والتعليم الفني، موعد بداية الترم الثاني في 2024 لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وذلك موضحة أن بداية الترم الثاني لعام 2024 سوف يبدأ في يوم السبت الموافق 10 من شهر فبراير المقبل 2024.

موعد انتهاء الترم الثاني 2024

ومن المقرر أن سيستمر الترم الثاني في العام الدراسي الحالي لعام 2023-2024، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، حيث ستنتهي الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي في يوم الخميس الموافق يوم 6 من يونيو 2024، وذلك يكون وفقا للمواعيد المعلنة بالخريطة الزمنية وذلك بالعام الدراسي الحالي 2023-2024.

ميعاد امتحانات الترم الأول 2024

وستبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول وذلك بالعام الدراسي الحالي، وستكون بداية من يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير المقبل لعام 2024، وسوف تستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول ليوم الخميس الموافق 25 من يناير في عام 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023-2024