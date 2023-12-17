الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

هل رأس السنة 2024 إجازة رسمية ومواعيد الإجازات الرسمية في العام الجديد

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية

يبحث الكثيرون عبر محرك البحث جوجل عن الإعلان عن إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الجديدة 2024 ، حيث ينتظر الكثيرون هذا اليوم، للاحتفال والسهر، والتنزه في الأجواء الشتوية الممطرة.

إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 وباقي إجازات العام الجديد

موعد إجازة رأس السنة 2024

ويحصل الموظفون على إجازة رسمية في مصر في 7 يناير من كل عام ليس 1 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد عند الأقباط، وعلى ان تكون ثاني عطلة رسمية في هذا الشهر هي بيوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2024، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير وأيضا بمناسبة عيد الشرطة، ولا يوجد اجازات رسمية في شهر فبراير او مارس، ولكنه سوف يوافق يوم 10 من شهر مارس قدوم شهر رمضان الكريم.

ويكون ثالث العطلات الرسمية في عام 2024، هو يوم الأربعاء الموافق 10 من شهر أبريل 2024، وتكون هذه العطلة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، بينما يكون رابع أيام العطل في يوم الخميس الموافق 11 من شهر أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كما يكون يوم الجمعة الموافق 12 من شهر أبريل 2024، بمناسبة عيد الفطر المبارك وأخر ايام العيد، ومن هنا سنتعرف على باقي العطل في سنه 2024.

مواعيد الإجازات الرسمية 2024 للعاملين وطلاب المدارس

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مواعيد الإجازات الرسمية 2024

غرة شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).

- اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم يتم الاحتفال فيه بـ (المولد النبوي الشريف).

 

- يحصل الموظفون على اليومين الأول والثاني من شهر شوال بمناسبة (عيد الفطر).

 

- كما يحصل المواطنون على التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة للاحتفال بعيد الأضحى.

 

- إجازة عيد الميلاد المجيد يوم 7 يناير.

 

- 25 من يناير الاحتفال بـ (عيد الشرطة).

 

- إجازة يوم شم النسيم.

 

- كما تتضمن إجازات 2024 إجازة عيد تحرير سيناء، يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024.

 

- اليوم الأول من مايو الذي يوافق الاحتفال بعيد العمال.

 

- اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو عيد الثورة.

 

- 6 أكتوبر (عيد القوات المسلحة).

 

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