الإثنين 11 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

5 أشياء تساعد في بناء علاقة قوية مع الأطفال.. أبرزها الإجازات الصغيرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

في بعض الأحيان، كان تحقيق التوازن الدقيق بين العمل وتربية الأطفال أمرًا صعبًا ومجزيًا في نفس الوقت. يتعامل الآباء مع العديد من الأدوار؛ ولذلك هناك خمسة مبادئ لتنمية روابط ذات معنى مع أطفالك.

​​وقت الجودة موصول

لقد أثبت قضاء وقت حقيقي وغير مشتت مع أطفالي دون تطفل الهواتف أو الأجهزة أنه لا يقدر بثمن. يعزز هذا الوقت المخصص التواصل المفتوح، ويقوي الروابط، ويسمح بالمتعة الخالصة للتواجد معًا.

الإجازات الصغيرة للتأثير الكلي

وفقًا لشاما سوني، خبيرة الأبوة والأمومة، ومؤسسة مؤسسة أشهويكا، فإن "الإجازات القصيرة والعفوية، حتى لو ليوم واحد فقط، لها تأثير عميق على ديناميكيات الأسرة. تخلق هذه الإجازات الصغيرة ذكريات مشتركة، وتعمق الروابط، وتوفر استراحة من الروتين، وتعزز الشعور بالمغامرة والعمل الجماعي.

الإستماع على النصيحة

إن الاستماع بنشاط إلى أطفالي، دون تقديم المشورة لهم على الفور، قد خلق مساحة لهم للتعبير عن مشاعرهم بحرية. إن السماح لهم بمشاركة فرحتهم أو غضبهم أو إحباطهم دون إصدار أحكام يعزز الثقة والذكاء العاطفي.

احتضان العواطف

إن تشجيع الأطفال على التعبير عن مجموعة من المشاعر، سواء الفرح أو الغضب أو الإحباط، أمر بالغ الأهمية. قمع العواطف من أجل المظاهر يمكن أن يعيق نموهم العاطفي. وبدلًا من ذلك، فإن التحقق من صحة مشاعرهم والاعتراف بها يساعد في بناء المرونة.

تقدير الجهود وليس النتائج فقط

لقد أدى تحويل التركيز من النتائج إلى الجهد المستثمر إلى تعزيز عقلية النمو لدى أطفالي. ومن خلال تقدير عملهم الجاد وتفانيهم، بغض النظر عن النتائج، يجب على الآباء تشجيع المثابرة والموقف الصحي تجاه النجاح والفشل.

إن تذكر أنهم أطفال، والاعتراف بوجهات نظرهم، والامتناع عن ردود الفعل الفورية على سلوكهم، قد أتاح بيئة أكثر فهمًا ورعاية. هذه المبادئ، المتجذرة في الارتباط الحقيقي والدعم العاطفي، تضع الأساس لعلاقة مرنة ومزدهرة بين الوالدين والطفل.

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