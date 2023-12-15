الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الإجازات الرسمية 2024 للعاملين وطلاب المدارس

الاجازات
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مواعيد الإجازات الرسمية 2024 للعاملين وطلاب المدارس من أكثر الموضوعات بحثًا على موقع البحث “جوجل” خلال الساعات الماضية مع اقتراب انتهاء عام 2023.

 

الإجازات الرسمية 2024

تستعد الأسر والطلاب والعاملين للحصول على الاجازات الرسمية 2024 لكسر الروتين اليومي وتقضية وقت ممتع مع الأهل والأقارب، لذلك يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وإليكم قائمة مواعيد الاجازات الرسمية 2024.

الاجازات الرسمية 2024
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جدول الإجازات الرسمية خلال 2024 للقطاعين

مواعيد الاجازات الرسمية 2024 

  • وافق يوم الخميس 25 يناير 2024، إجازة رسمية بمناسبة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
  • يوافق يوم الأربعاء 10 أبريل 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • يوافق يوم الخميس 11 أبريل 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • يوافق يوم الجمعة 12 أبريل 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك.
  • يوافق يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد تحرير سيناء.
  • يوافق يوم الأربعاء 1 مايو 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال.
  • يوافق يوم الإثنين 6 مايو 2024، إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم.
  • يوافق يوم الإثنين 17 يونيو 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
  • يوافق يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحي المبارك.
  • يوم الأربعاء الموافق 19 يونيو 2024، إجازة رسمية للاحتفال بعيد الأضحي المبارك.
  • يوافق يوم الأحد 30 يونيو 2023، إجازة رسمية لذكرى ثورة 30 يونيو.
  • يوافق يوم الإثنين 8 يوليو 2023 إجازة رسمية للاحتفال برأس السنة الهجرية.
  • يوافق يوم الثلاثاء 23 يوليو 2023، إجازة رسمية للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوافق يوم الإثنين 16 سبتمبر 2024، إجازة رسمية للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
  • يوافق يوم الأحد أكتوبر إجازة رسمية للاحتفال القوات المسلحة بنصر 6 أكتوبر.

والجدير بالذكر، يحصل موظفي الدولة في كافة محافظات جمهورية مصر العربية على يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة أسبوعية وتضاف إلى قائمة الإجازات الرسمية وجميعها اجازات مدفوعة الأجر خلال العام وفقا لنص قانون العمل المصري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

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