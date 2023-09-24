الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد إجازات عام 2024 للعاملين بالدولة

إجازات
إجازات

مواعيد  إجازات 2024 للعاملين بالدولة يرتفع الاهتمام كثيرا الآن بها مع مع قرب انطلاق السنة الجديدة 2024، حيث يفكر الموظفين والعاملين بالدولة، عن جميع المناسبات والإجازات الرسمية في السنة الجديدة 2024.

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مواعيد إجازات 2024 للعاملين بالدولة


-إجازة رسمية يوم الأحد الذي يوافق 7 يناير 2024، عيد الميلاد القبطي.

-إجازة رسمية يوم الخميس الذي يوافق 25 يناير 2024، عيد الشرطة.

-إجازة رسمية يوم الأربعاء الذي يوافق 10 أبريل 2024، عيد الفطر المبارك.

-إجازة رسمية يوم الخميس الذي يوافق 11 أبريل 2024، إجازة عيد الفطر المبارك.

- يوم الخميس الذي يوافق 25 أبريل 2024، عيد تحرير سيناء.

- يوم الأربعاء الذي يوافق 1 مايو 2024، عيد العمال.

- يوم الأحد الذي يوافق 5 مايو 2024، عيد الفصح القبطي.

- يوم الإثنين الذي يوافق 6 مايو 2024، عيد شم النسيم.

- يوم السبت الذي يوافق 15 يونيو 2024، أجازة يوم وقفة عرفات.

- يوم الأحد الذي يوافق  16 يونيو 2024، عيد الأضحى المبارك.

- يوم الإثنين الذي يوافق 17 يونيو 2024، إجازة عيد الأضحى المبارك.

-إجازة رسمية يوم الأحد الذي يوافق 30 يونيو 2024، ثورة 30 يونيو.

-إجازة رسمية  يوم الأحد الذي يوافق  7 يوليو 2024، رأس السنة الهجرية.

-إجازة رسمية  يوم الثلاثاء الذي يوافق 23 يوليو 2024، عيد الثورة.

-إجازة رسمية  يوم الأحد الذي يوافق 15 سبتمبر 2024، عيد المولد النبوي الشريف.

-إجازة رسمية  يوم الأحد الذي يوافق 6 أكتوبر 2024، عيد القوات المسلحة.

مواعيد إجازات 2024 للعاملين بالدولة

-إجازة رسمية الجمعة الذي يوافق 22 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية.

- إجازة رسمية السبت الذي يوافق 23 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية.

- إجازة رسمية الأربعاء الذي يوافق 27 سبتمبر 2024 المولد النبوي الشريف.

- إجازة رسمية الجمعة الذي يوافق 29 سبتمبر 2024 عطلة أسبوعية.

- إجازة رسمية السبت الذي يوافق 30 سبتمبر 2024.

الإجازات المتبقية في 2023

وعلى صعيد متصل وبالتزامن مع قرب انتهاء عام 2023 وحلول 2024، يتبقى الإجازات في سنة 2023 بمصر على النحو التالي: فبشأن إجازات شهر سبتمبر 2023: المولد النبوي الشريف، الأربعاء 27 سبتمبر 2023، وبشأن إجازات شهر أكتوبر 2023: عيد القوات المسلحة "انتصارات أكتوبر": الجمعة 6 أكتوبر في مصر.

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