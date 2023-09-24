إجازات أكتوبر 2023.. والعطلات الأسبوعية

زاد البحث عن إجازات شهر أكتوبر 2023 مدفوعة الأجر، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن موعد احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف لكافة موظفي الدولة والقطاع الخاص في جميع محافظات الجمهورية بخلاف إجازاتهم السنوية والتي يتيحها لهم قانون العمل المصري.

إجازات شهر أكتوبر 2023

يحتفل المصريين خلال شهر أكتوبر بانتصارات أكتوبر 1973 والتي أقرها الرئيس الراحل محمد أنور السادات كأجازة رسمية لموظفي الهيكل الإداري للدولة ضمن الإجازات الوطنية بأجر كامل، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 ومن المتوقع أن يتم الحصول على الإجازة يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل في إطار منح اجازة تعويضية للموظفين.

يذكر أن يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ يحتفل المصريين بالمولد النبوي الشريف حيث يحصل الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة على إجازة يوم الخميس بدلًا من يوم الأربعاء وفقا لقرار إرجاء الإجازات الرسمية وضمها إلى الإجازات الأسبوعية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2023

يحصل موظفي القطاعين العام والخاص على إجازات شهر أكتوبر 2023 والرسمية والعطلات الأسبوعية وفقا لما يلي:-

يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 (إجازة رسمية في ذكرى القوات المسلحة).

يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية)

يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

إجازة المدارس في احتفالات نصر أكتوبر 2023

يحصل طلاب المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة في كافة محافظات الجمهورية على 3 أيام متتالية خلال ذكرى احتفالات أكتوبر 1973 م وهى :-

يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 (إجازة رسمية في ذكرى القوات المسلحة).

يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

اقرأ أيضا