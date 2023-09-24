الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إجازات أكتوبر 2023.. والعطلات الأسبوعية

إجازات
إجازات

زاد البحث عن إجازات شهر أكتوبر 2023 مدفوعة الأجر، وذلك عقب إعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن موعد احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف لكافة موظفي الدولة والقطاع الخاص في جميع محافظات الجمهورية بخلاف إجازاتهم السنوية والتي يتيحها لهم قانون العمل المصري.

إجازات شهر أكتوبر 2023

يحتفل المصريين خلال شهر أكتوبر بانتصارات أكتوبر 1973 والتي أقرها الرئيس الراحل محمد أنور السادات كأجازة رسمية لموظفي الهيكل الإداري للدولة ضمن الإجازات الوطنية بأجر كامل، وذلك يوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر 2023 ومن المتوقع أن يتم الحصول على الإجازة يوم الخميس 5 أكتوبر المقبل في إطار منح اجازة تعويضية للموظفين.

يذكر أن يوم الأربعاء 27 سبتمبر الجاري الموافق 12 من شهر ربيع الأول 1445 هـ يحتفل المصريين بالمولد النبوي الشريف حيث يحصل الموظفين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة على إجازة يوم الخميس بدلًا من يوم الأربعاء وفقا لقرار إرجاء الإجازات الرسمية وضمها إلى الإجازات الأسبوعية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.

موعد إجازة المولد النبوي 2023 وعدد أيام الإجازة

انتظام حضور المعلمين بالمدارس بعد انتهاء الإجازة الصيفية

 

العطلات الأسبوعية في شهر أكتوبر 2023

يحصل موظفي القطاعين العام والخاص على إجازات شهر أكتوبر 2023 والرسمية والعطلات الأسبوعية وفقا لما يلي:-

  • يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 (إجازة رسمية في ذكرى القوات المسلحة).
  • يوم الجمعة الموافق  6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 13 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 14 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 21 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية)
  • يوم السبت الموافق 28 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع الخاص .. الإجازات الرسمية المتبقية

إجازة مدفوعة واحدة.. الإجازات الرسمية المتبقية حتى انتهاء 2023

إجازة المدارس في احتفالات نصر أكتوبر 2023

يحصل طلاب المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة في كافة محافظات الجمهورية على 3 أيام متتالية خلال ذكرى احتفالات أكتوبر 1973 م وهى :-

  • يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر 2023 (إجازة رسمية في ذكرى القوات المسلحة).
  • يوم الجمعة الموافق  6 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).
  • يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023 (عطلة أسبوعية).

اقرأ أيضا 

كيفية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في مصر 2023

إجازات شهر أكتوبر شهر اكتوبر أكتوبر إجازات شهر أكتوبر 2023 انتصارات أكتوبر

مواد متعلقة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

"التعليم" تعلن إنجازاتها خلال 9 سنوات تولي الرئيس  السيسي

في ذكرى 30 يونيو.. "الهجرة" تبرز الجهود التي قدمتها للمصريين بالخارج خلال الأزمات

"10 سنوات ثورة".. تحالف 30 يونيو يتحدث: كيف انتصرنا؟

صيغة تكبيرات عيد الأضحى.. ومتى يبدأ ترديدها؟

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

فضل صيام العشر من ذي الحجة 2023 / 1444

الأكثر قراءة

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

أمين مساعد مستقبل وطن بدمياط: السيسي أسس لدولة المواطنة واهتم بذوي الهمم

تجديد حبس البلوجر هدير عاطف

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

بنك مصر يعلن عن وظائف جديدة.. تعرف على الشروط

عاجل.. عالم الزلازل الهولندى يتنبأ بزلزال مُدمر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

سارة الشلقاني

لغز كيسنجر

د. القس جرجس عوض

كلمة فى حق الرئيس السيسى؟

ماجد حبته

إن عاش اقتصاد أوكرانيا!

د.أحمد الخميسى

عزالدين نجيب.. وطن ملون

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟

فلسطين: نطالب بإجراءات أممية لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها لأراضينا

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا عنيفًا على موقع شرق غزة