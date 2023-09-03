الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

انتظام حضور المعلمين بالمدارس بعد انتهاء الإجازة الصيفية

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

انتظم المعلمين والمعلمات، في الحضور بجميع المدارس على مستوى الجمهورية، اليوم الأحد، بعد العودة من الإجازة الصيفية، استعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، المقرر انطلاقه ٣٠ سبتمبر المقبل وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي المقبل.

وتستعد المدارس لتنظيم كشوف الطلاب، واستقبال أوراق تحويلات الطلاب بين المدارس.

انتظار نشرة المصروفات المدرسية

وقالت إحدى مديري المدارس التجريبية بالقاهرة، إنهم في انتظار نشرة المصروفات المدرسية للعام الدراسي الجديد، حتى يتم قبول ملفات التحويلات بشكل كامل، بعد سداد المصروفات المدرسية.

وأكدت مديرة المدرسة في تصريحات خاصة، أنه جارٍ الانتهاء من صيانة الفصول والمقاعد وجميع دورات المياه، داخل المدرسة، بالإضافة إلى استقبال انتدابات المعلمين من المدارس الأخرى وتسكينهم في جداول صفوف المعلمين بالمدرسة.

تفعيل دور القنوات والمنصات التعليمية

من جهته، عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مجموعة من المعلمين المتميزين بمختلف المواد الدراسية للمرحلة الثانوية والمعتمدين داخل المنظومة التعليمية، وذلك بهدف تفعيل القنوات التعليمية والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة وتحقيق التناغم بين مختلف الخدمات التعليمية التي تقدمها الوزارة بشكلٍ فعّال.

وأكد الدكتور رضا حجازي، خلال الاجتماع، أن الوزارة لديها العديد من المعلمين الأكفاء ذوي الخبرة، للعمل في القنوات والمنصات التعليمية التي تحرص الوزارة على تعظيم دورها لتقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب، مشيرًا إلى أن مجموعة المعلمين الذين تسعى الوزارة لتقديمهم خدمة تعليمية متميزة على قناة "مدرستنا ٣" يمثلون الدفعة الاولى فقط، حيث سيتوالى ضخ دماء جديدة خلال الفترة المقبلة في مختلف القنوات والمنصات التعليمية الخاصة بالوزارة، مؤكدًا أنه يحق لأي معلم يمتلك الجدارة في مصر أن يكون شريك في هذا العمل، وأن الباب مفتوح للجميع، مشيرًا إلى أن فلسفة الوزارة ترتكز على تجديد الدماء من الخبرات والكفاءات لتحقيق التنوع.

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