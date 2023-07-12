الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم في إسرائيل؟

أجرت شركة "Mastercard" دراسة جديدة كشفت عن بيانات مثيرة للاهتمام حول السائحين الذي يقضون أجازاتهم في إسرائيل، وعن أوجه صرف السياح وأي الجنسيات التي تنفق أموالاً أكثر، وفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم".

نوفمبر شهر السياحة

أظهرت الدراسة التي نشرها قسم الأبحاث في شركة MasterCard باستخدام منصةTourism Insights ، أن شهر نوفمبر هو الشهر الذي تم فيه إجراء معظم المعاملات الائتمانية خلال عام 2022 من قبل السياح. في هذا الشهر فقط، تم تحقيق 10.1٪ من إجمالي المصروفات السنوية. ويعد شهر أكتوبر هو الثاني من حيث حجم التعاملات بنسبة 9.7٪ ، والشهر الأضعف كما هو متوقع يناير بنسبة 4.6٪ من إجمالي التعاملات.

جيث يعتمد البحث على بيانات حقيقية لنفقات بطاقة الائتمان "ماستر كارد"، لكنه لا يتضمن أي معلومات شخصية، ويتم تقديم البيانات في شكل مجمع ومجهول الهوية.

الأمريكيون هم الأكثر أنفاقاً

بحسب الدراسة، فإن السياج الأمريكيون هم السائحون الذين يقيمون في إسرائيل لأطول فترة، ويأتون لقضاء إجازة في المتوسط ​​تبلغ 8.4 يومًا، وفقًا لبيانات البحث.

تظهر الدراسة أيضًا أن البريطانيين يقيمون في إسرائيل بمعدل 7.7 يومًا ، والكنديين - 6.8 ، والألمان - 5.9 ، والسويسريون والفرنسيون - 5.4 يومًا ، والبرازيليون - 5 أيام ، والهولنديون - 4.7 يومًا.

أما السائحون الذين ينفقون أكبر قدر من المال خلال إجازتهم في إسرائيل هم الأمريكيون، بمتوسط ​​إنفاق يبلغ 1042 دولارًا لكل زيارة. ويليهم السويسريون، بقيمة 1039 دولارًا لكل زيارة؛ ويأتي البريطانيون وراءهم ب 788 دولاراً للزيارة. الإمارات بواقع 734 دولاراً للزيارة، الكنديون ينفقون 691 دولارًا لكل زيارة؛ الفرنسي - 655 دولارًا ؛ الألمان - 624 دولاراً والهنود - 536 دولار. المتوسط ​​806 دولارات لكل زيارة.

الإيطاليون يحبون المطاعم

انتقلت الدراسة إلى الجزء الذي يتعلق بأوجه الصرف، فعلى ماذا ينفق السائحون أموالهم في إسرائيل؟ وبحسب البيانات، فإن الإيطاليين هم من ينفقون أكبر قدر من المال في المطاعم، و 34٪ من إجمالي نفقاتهم في إسرائيل في المطاعم ، يليهم الهولنديون بنسبة 31 ، وأولئك المهتمون جدًا بالمطبخ الإسرائيلي هم الإماراتيون بنسبة 24٪.

السائحون الهولنديون هم من ينفقون معظم الأموال على النقل والسفر (10٪ من جميع النفقات)، والأكثر إنفاقًا في سلاسل البيع بالتجزئة هم المكسيكيون - 20٪ من إجمالي نفقاتهم في إسرائيل.