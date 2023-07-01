بعد انتهاء عيد الأضحى.. تعرف على مواعيد عمل حديقة الحيوان في الجيزة

يبحث الكثير من المواطنين على محرك البحث العالمي جوجل، عن مواعيد حديقة الحيوان في محافظة الجيزة، وأسعار التذاكر بها حتى يستمتعوا بمشاهدة الحيوانات الجديدة، ومدينة الألعاب الترفيهية الموجودة بداخلها حيث تعتبر وجهة فسحة محببة للجميع سواء كبار أو صغار.

وتعتبر حديقة الحيوان في محافظة الجيزة واحدة من أبرز الوجهات التي يفضلها المواطنون خلال الإجازات الرسمية أو الصيفية بسبب أنها توفر تذاكر الدخول بأسعار رمزية ويتميز موقعها الجغرافي بسهولة الوصول اليها، بالإضافة إلى ذلك فهي تحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوعة من أنواع الحيوانات والطيور المختلفة والنباتات والأشجار النادرة التي زرعت فيها منذ بداية نشأتها عام ١٨٩١ ميلاديا على يد الخديوي توفيق حيث تعد أكبر حديقة حيوان في الشرق الأوسط والوحيدة الفريدة من نوعها.



معالم حديقة الحيوان في محافظة الجيزة:



وتحتوي حديقة الحيوان في محافظة الجيزة على المغارة الملكية، والطريق الملكى، والمتحف الحيوانى واستراحة الملك فاروق، والقطار الطفطف، غير الأنشطة الترفيهية التي تقدمها الإدارة إلى الأطفال من رسم وتلوين وحفلات.

مواعيد عمل حديقة الحيوان في الجيزة لعام ٢٠٢٣



حددت إدارة حديقة الحيوان بمحافظة الجيزة أن تكون الحديقة مفتوحة في جميع أيام الأسبوع بعد مضي الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢٣ في مواعيد عمل تبدأ في تمام الساعة الـ 9 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصرا لاستقبال الزوار من كل الأماكن.

أسعار تذاكر حديقة الحيوان في عيد الأضحى 2023:

وقد حددت إدارة حديقة الحيوان في محافظة الجيزة أسعار تذاكر الدخول بها حيث تباع تذاكر حديقة الحيوان للمواطنين المصريين بسعر 5 جنيهات للفرد.



أما بالنسبة للأجانب، فيتم بيع تذاكر الدخول إلى حديقة الحيوان في محافظة الجيزة بسعر 20 جنيها للفرد، ويكون دخول الأفواج السياحية بعد حجز مسبق حتى يتم التنسيق مع الجهات الأمنية.