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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قائمة الإجازات الرسمية في 2024.. العطلات الأسبوعية خلال العام

الإجازات الرسمية
الإجازات الرسمية في 2024

يبحث الملايين من المواطنين عن الإجازات الرسمية في 2024 والتي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي سواء من طلاب المدارس أوموظفي القطاعين العام والخاص، وذلك لتحديد أوقات التنزه والرحلات والسفر للخارج خلال العام.

الإجازات الرسمية في 2024

يمكن معرفة قائمة الاجازات الرسمية في 2024 الكاملة للعام من خلال موقع الدستور الإلكتروني وهى كما يلي:-

  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 اجازة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.
  • يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.
  • يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.
  • يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى.
  • يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى.
  • يوم الاربعاء الموافق 19 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 إجازة ثورة 30 يونيو.
  • يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 إجازة رأس السنة.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.
  • يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
  • يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة الاحتفال بأعياد النصر.

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العطلات الأسبوعية خلال عام 2024

يحصل موظفي الدولة في كافة محافظات الجمهورية على يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عطلة أسبوعية وتضاف إلى قائمة الاجازات الرسمية وجميعها اجازات مدفوعة الأجر خلال العام وفقا لنص قانون العمل الصمري الذي يحكم علاقة العمل بين الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة.

ويتم فيها تعطيل العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة فيما عدا التي تقدم خدمات طارئة للمواطنين مثل أقسام الشرطة والمستشفيات وهيئة الإسعاف والمطافئ والتي لا يمكن الاستغناء عنها طوال أيام الأسبوع وتعمل بنظام الشفتات أثناء الإجازات.

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