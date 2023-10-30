اليوم.. صلاح ينافس ميسى وهالاند على جائزة الكرة الذهبية

تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، مساء اليوم الإثنين، حفل جوائز الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية الشهيرة، للاعب الأفضل في العالم لعام 2023، والتي يتقدمها نجمنا المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد المنتخب الوطني، والذي يتواجد للمرة الخامسة في إنجاز غير مسبوق للاعب عربي ومصري.

ويواصل صلاح حلمه في تحقيق الكرة الذهبية، وتواجد محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين للحصول على الجائزة، والتي ضمت 30 لاعبًا، بعدما أعلنت المجلة عنها الشهر الماضي، ليحجز مقعده بين الكبار للنسخة الخامسة على التوالي من أجل تحقيق حلمه بنيل الجائزة.

وما زال صلاح يحلم بأن يصبح أول عربي في التاريخ يتوج بالكرة الذهبية، وثاني نجم إفريقي يحصل عليها بعد الأسطورة الليبيري جورج ويا، الذي نال الجائزة عام 1995، حينما كان لاعبًا في صفوف ميلان الإيطالي آنذاك، وسبق لصلاح أن تحدث لمجلة "فرانس فوتبول" العام الماضي عن أحلامه بالفوز بالكرة الذهبية، حيث قال "أريد أن أكون اللاعب الإفريقي الثاني الذي يفعل ذلك".

صلاح يحافظ على مقعده الدائم في قائمة المرشحين

ومنذ ترشحه للحصول على الجائزة، التي تعد أهم الجوائز الفردية في كرة القدم، للمرة الأولى عام 2018، تمكن صلاح من الحفاظ على مقعده الدائم في قائمة المرشحين، في ظل تألقه الدائم مع ليفربول، الذي انضم لصفوفه عام 2017 قادما من روما الإيطالي، وحصل صلاح على المركز السادس في الترتيب النهائي لجائزة الكرة الذهبية عام 2018، حيث حصل على 188 نقطة، فيما نال المركز الخامس عام 2019، محققا أفضل ترتيب لأي لاعب عربي في التاريخ، حيث حصل آنذاك على 178 نقطة.

وبعدما تم إلغاء الجائزة عام 2020 بسبب جائحة كورونا، حصل صلاح على المركز السابع بالترتيب النهائي للجائزة عام 2021، بعدما حصد 121 نقطة، ليكرر بعد ذلك إنجازه التاريخي في العام الماضي، عندما احتل المركز الخامس بالقائمة مرة أخرى، ويمثل صلاح الكرة العربية بقائمة المرشحين للجائزة برفقة الحارس الدولي المغربي ياسين بونو، الذي لعب دورًا بارزًا في تأهل منتخب أسود الأطلس التاريخي للدور قبل النهائي والفوز بالمركز الرابع بنهائيات كأس العالم في قطر 2022، محققا أفضل إنجاز في تاريخ الكرة العربية والإفريقية بالمونديال.

ورغم تألق صلاح مع ليفربول هذا الموسم، وكذلك مع منتخب مصر، الذي قاده للصعود لنهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة في كوت ديفوار مطلع العام المقبل، إلا أن حظوظه ليست بالوفيرة في الحصول على مركز متقدم خلال نسخة الجائزة هذا العام، لاسيما بعد الإخفاقات التي تعرض لها فريقه الإنجليزي في الموسم الماضي.

وللمرة الثانية في تاريخ جائزة الكرة الذهبية، فإنه سيتم منحها بناء على نتائج الموسم بدلا من السنة التقويمية مثلما كان يجرى في الماضي، حيث يبدأ الموسم في الأول من أغسطس 2022 وينتهي في 31 يوليو 2023، وخلال الموسم الماضي، غاب صلاح عن المشاركة في مونديال قطر، بعدما فشل المنتخب المصري في الصعود لكأس العالم، كما اكتفى قائد منتخب الفراعنة بالحصول على لقب وحيد مع ليفربول بموسم 2022/ 2023 وهو كأس الدرع الخيرية، على حساب مانشستر سيتي.

وأخفق ليفربول في التتويج بالدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، وكذلك في الحصول على دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، كما صدم ليفربول جماهيره في الموسم الماضي أيضا بفشله في التأهل للنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب ابتعاده عن المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإنجليزي المؤهلة للبطولة القارية، وتواجده في المركز الخامس ليشارك في مسابقة الدوري الأوروبي هذا الموسم.

ورغم النتائج المهتزة التي قدمها ليفربول في موسم 2022/ 2023، إلا أن صلاح حافظ على توهجه مع الفريق، حيث ساهم بـ46 هدفا خلال 51 مباراة لعبها مع الفريق الأحمر بمختلف المسابقات، بعدما أحرز 30 هدفا وقام بصناعة 16 هدفا آخر لزملائه، واحتل صلاح المركز الثالث بترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي برصيد 19 هدفا، فيما تواجد في المركز الثاني بترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا في الموسم ذاته برصيد 8 أهداف.

وربما يتجدد حلم صلاح بالفوز بالكرة الذهبية لعام 2024، لاسيما بعد المستوى المميز الذي يقدمه هذا الموسم مع ليفربول حتى الآن، حيث ساهم بـ13 هدفا في 12 مباراة خاضها مع الفريق بجميع البطولات في الموسم الحالي، عقب تسجيله 9 أهداف وقيامه بأربع تمريرات حاسمة.

وينافس صلاح على الجائزة كل من النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي، الفرنسي كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة، البلجيكي كيفين دي بروين لاعب السيتي، البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، الألماني جمال موسيالا لاعب بايرن ميونخ، الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد، الإنجليزي بوكايو ساكا لاعب أرسنال، الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، البرتغالي بيرناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، الفرنسي كولو مواني لاعب باريس سان جيرمان، الجورجي خفيتشا كفاراتسيخيليا لاعب نابولي، البرتغالي روبن دياز مدافع مانشستر سيتي، الإيطالي نيكولو باريلا لاعب إنتر، الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز حارس مرمى أستون فيلا، المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، البرازيلي فينسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، النرويجي مارتن أوديجارد لاعب أرسنال، الألماني إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة، الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي، الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد، الإسباني روردي لاعب مانشستر سيتي، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر، الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ، الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، النيجيري فيكتور أوسيمين لاعب نابولي والكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع بايرن ميونخ.