سيد رجب يروج لـ"الحكاية بأصواتنا".. وينتظر عرض "أنا وابن خالتى"

روج النجم سيد رجب، لعرض "الحكاية بأصواتنا" المقرر عرضه خلال حلقة فى برنامج Sold out، الذى يقدمه الإعلامي محمود سعد، ويتم عبر منصة "واتش ات" الرقمية وقناة CBC الفضائية، ويجرى تصويرها يوم الخميس الموافق 2 نوفمبر المقبل على خشبة مسرح تياترو أركان بمدينة الشيخ زايد، وذلك في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء.

تفاصيل عرض الحكاية بأصواتنا لسيد رجب ولينا شاماميان

وكتب سيد رجب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استنونى فى ليلة خاصة من Sold out Entertainment هنكتشف من خلالها إزاى نقاوم ونتعافى ونتمسك بالحياة والأمل فى ظل الظروف والأوقات الصعبة بالحكايات والغنا.. مع الإعلامي محمود سعد، والمطربة لينا شاماميان يوم الخميس 2 نوفمبر على مسرح تياترو أركان فى الشيخ زايد.. فى انتظاركم تشرفونا.

وكان قد طرح موقع تذكرتي التذاكر للجمهور الراغبين في حضور تصوير حلقة سيد رجب، ولينا شاماميان، والعرض الجديد "الحكاية بأصواتنا"، وانقسمت التذاكر للجمهور على 4 فئات وجاءت الأسعار كالآتي: الفئة الأولى Platinum بمبلغ 400 جنيه، الفئة الثانية Gold بمبلغ 300 جنيه، الفئة الثالثة Silver بمبلغ 200 جنيه، أما الفئة الرابعة والأخيرة بمبلغ 150 جنيها.

وعلى صعيد آخر، ينتظر سيد رجب، طرح أحدث أعماله السينمائية "أنا وابن خالتي" بدور العرض، إذ حددت الجهة المنتجة للفيلم الموعد النهائي لطرح الفيلم بالسينمات في مصر، خلال أيام وتحديدا يوم 13 ديسمبر المقبل؛ ليكون أول الأفلام المشاركة في قائمة أفلام موسم رأس السنة.

تفاصيل فيلم "أنا وابن خالتي"

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، حول منافسة مستمرة بين اثنين من الأقارب يسعى كل منهما لإثبات أنه الأفضل، وينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية بطريقة لايت، كما أنه يجمع بين جيلين مختلفين، ويعد فيلم أنا وابن خالتى هو العمل السينمائي الأول لورشة "مصنع الحكايات" بعد تقديمها عددًا من المسلسلات منها حكايات مسلسلات "جروب العيلة" و"جروب الماميز"، و"جروب الدفعة"، الذي تم عرضه مؤخرًا على قناتي "ON E" و"ON دراما".

صناع وأبطال فيلم "أنا وابن خالتي"

صناع وأبطال الفيلم "أنا وابن خالتي" يشارك في بطولته نخبة كبيرة من النجوم والفنانين بجانب النجم سيد رجب، منهم بيومى فؤاد، ميمي جمال، هنادي مهنى، سارة عبدالرحمن والمطرب علي لوكا، بالإضافة إلى عدد من النجوم ضيوف الشرف، منهم لطفى لبيب، إنعام سالوسة، انتصار، وسليمان عيد، وإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب، وسيناريو وحوار عمرو أبوزيد، ومن إخراج أحمد صالح.