السبت 09 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

جدول الإجازات الرسمية خلال 2024 للقطاعين

الاجازات الرسمية
الاجازات الرسمية 2024

مع قرب انتهاء العام الحالي 2023، يبحث الكثيرون عن  الإجازات الرسمية 2024، وخاصة الأعياد والعطلات الرسمية، والتي تستغلها الأسر في النزهة والاسترخاء أو السفر خارج القاهرة أو زيارة الأقارب، ويستعرض الدستور في السطور التالية إجازات العام المقبل 2024، وهي حوالي 17 يومًا إجازات رسمية، بخلاف عطلات نهاية الأسبوع الجمعة والسبت، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

تعرف على التفاصيل الكاملة حول الإجازات الرسمية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣

 

الإجازات الرسمية 2024 

 

أعياد الميلاد للأقباط وذلك يوم الأحد 7 يناير 2024.

 

ذكرى ثورة 25 يناير وأعياد الشرطة يوم الخميس 25 يناير 2024.

 

أول أيام عيد الفطر المبارك الأربعاء 10 أبريل 2024

 

ثانى أيام عيد الفطر المبارك الخميس 11 أبريل 2024

 

ثالث أيام عيد الفطر المبارك الجمعة 12 أبريل 2024

 

عيد تحرير سيناء الخميس 25 أبريل 2024

 

عيد العمال الأربعاء 1 مايو 2024

 

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أعياد المسيحين الدينية (الجمعة الحزينة) الجمعة 3 مايو 2024

 

أعياد المسيحين الدينية (سبت النور) السبت 4 مايو 2024

 

أعياد المسيحين الدينية (حد الزعف) الأحد 5 مايو 2024

 

الإجازات الرسمية في 2024

 

عيد شم النسيم الإثنين 6 مايو 2024

 

وقفة عرفات الأحد 16 يونيو 2024

 

اول ايام عيد الأضحى الإثنين 17 يونيو 2024

 

ثانى أيام عيد الأضحى الثلاثاء 18 يونيو 2024

 

ثالث ايام عيد الأضحى الأربعاء 19 يونيو 2024

 

رابع أيام عيد الأضحى الخميس 20 يونيو 2024

 

ذكرى ثورة 30 يونيو الأحد 30 يونيو 2024 (ومن المقرر ترحيله إلى الخميس 4 يوليو 2024)

 

رأس السنة الهجرية الإثنين 8 يوليو 2024

 

عاشوراء الأربعاء 17 يوليو 2024

 

ذكرى ثورة 23 يوليو 1952 الثلاثاء 23 يوليو 2024 

 

المولد النبوي الشريف الإثنين 16 سبتمبر 2024

 

عيد القوات المسلحة الأحد 6 أكتوبر 2024 

 

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