الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على التفاصيل الكاملة حول الإجازات الرسمية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣

اجازات
اجازات

يتساءل عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل على مواعيد إجازات شهر ديسمبر؛ لمعرفة تفاصيل الإجازات بالكامل خاصة إن شهر ديسمبر آخر شهر فى العام ويبحث الكثير عن إمكانية السفر خلال هذا الشهر والتمتع بأجواء الكريسماس والسفر إلى مناطق مختلفة.

ونسلط الضوء في السطور التالية على التفاصيل الكاملة الخاصة بمواعيد الكاملة بإجازات شهر ديسمبر، من أجل التسهيل على المواطنين معرفة مواعيد الإجازات فى شهر ديسمبر؛ للتسهيل على المواطنين معرفة  المواعيد الخاصة بالإجازات.

تعرف على تفاصيل إجازات ديسمبر 2023

المواعيد الكاملة الخاصة بإجازات شهر ديسمبر

* إجازات العطلات الأسبوعية:

- إجازة يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 2 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم الجمعة 8 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 9 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم الجمعة 15 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 16 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم الجمعة 22 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم السبت 23 ديسمبر المقبل 2023.

- إجازة يوم الجمعة 29 ديسمبر المقبل  2023. 

- إجازة يوم السبت 30 ديسمبر المقبل  2023.

هل أيام الانتخابات الرئاسية إجازة رسمية للمدارس في مصر؟

* إجازات بسبب الانتخابات ويتمتع بها عدد من فئات المجتمع المصري منها العاملين في المدراس والطلاب: 

- يوم الأحد 10 ديسمبر المقبل 2023.

- يوم الاثنين 11 ديسمبر المقبل 2023. 

- يوم الثلاثاء 12 ديسمبر المقبل 2023. 

مواعيد إجازات الرسمية خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٣ 

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن مواعيد الخاصة باجازات شهر ديسمبر وهو ما زاد من ظهور مواعيد إجازة شهر ديسمبر عبر محرك البحث جوجل حيث يتساءل المواطنين على مواعيد الكاملة للاجازات.

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