يبحث العديد من المواطنين عن الإجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023 حيث كثر البحث خلال الساعات الماضية عبر جوجل عن الإجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023 فى هذا السياق ترصد الدستور كافة الاجازات فى هذا الشهر والتى من بينها إجازة الانتخابات الرئاسية وذلك بالتزامن مع البحث على الاجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023.

الاجازات الرسمية لشهر ديسمبر.. أبرزها الانتخابات الرئاسية في مصر

وتستعرض “الدستور” بهذا التقرير الاجازات الرسمية لشهر ديسمبر.

يتضمن شهر ديسمبر 2023 عددًا من الإجازات الرسمية، منها:

الجمعة 1 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 2 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 8 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 9 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 15 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 16 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 22 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 23 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

الجمعة 29 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

السبت 30 ديسمبر 2023: عطلة أسبوعية.

موعد إجازة الانتخابات الرئاسية في مصر

تتضمن الاجازات الرسمية فى شهر ديسمبر أيضًا عدد من الاجازات التى تم اعطاؤها لطلاب المدارس الحكومية والعاملون والتى تعقد فيها لجان أنتخابية حيث يحصل الطلاب على 3 أيام إجازة وهى كالتالى وفقًا لموعد إجازة الانتخابات الرئاسية 2023

الأحد 10 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

الاثنين 11 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023: انتخابات رئاسية.

وبذلك، يحصل العاملون بالدولة على ثلاثة أيام إجازة رسمية خلال شهر ديسمبر 2023، وذلك من يوم الأحد 10 ديسمبر إلى يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية، وبالإضافة إلى وفقًا لمواعيد الاجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023 أنه يحصل الطلاب أيضًا على إجازة رسمية خلال شهر ديسمبر 2023، بمناسبة إجراء الانتخابات الرئاسية، ووفقًا لالاجازات الرسمية لشهر ديسمبر 2023 فقد الإجازة من يوم الأحد 10 ديسمبر وتنتهي يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.