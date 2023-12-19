موعد امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب صفوف النقل وبداية الإجازة والفصل الثاني

تزايد البحث حول موعد امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل 2024 عبر مؤشر "جوجل" ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بالتزامن مع اقتراب انعقاد اختبارات نصف العام للمدارس والجامعات المصرية.

موعد امتحانات الترم الأول 2024

بالتزامن مع عمليات البحث المتكررة عن موعد امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل 2024. تستعرض "الدستور" كافة التفاصيل وخريطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

بحسب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فإن موعد امتحانات الترم الأول لطلاب صفوف النقل 2024 وفقًا للخريطة الزمنية، كالآتي:

موعد امتحانات صفوف النقل الترم الأول 2024

بدأ التيرم الأول في 30 سبتمبر 2023 على أن ينتهي في 25 يناير 2024، وستبدأ امتحانات التيرم الأول في الأحد 14 يناير 2024، كما ستبدأ امتحانات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية وجدارات صفوف النقل بالمدارس التعليمية الفنية في الثلاثاء 9 يناير 2024.

إجازة منتصف العام 2023-2024

وحسب خريطة وزارة التربية والتعليم الصادرة في بداية العام والمنشورة عبر حسابها على منصة التواصل «فيسبوك»، تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024، وتمتد إجازة نصف العام لأسبوعين تبدأ من السبت الموافق 27 يناير 2024 وتنتهي الخميس 8 فبراير 2024.

موعد بداية الفصل الدراسي الثاني 2024

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجديد 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية، والذي من المقرر أن ينطلق يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024. كما ستبدأ امتحانات الترم الثاني في يوم السبت 25 مايو 2024، وستبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في السبت 1 يونيو 2024، وامتحانات الثانوية العامة في السبت 15 يونيو 2024.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023

ووفقًا لـ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فإن جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 موحدة على مستوى الإدارات التعليمية، إلا أن كل إدارة تعليمية لها الحرية من قبل مديرين الإدارات في ترتيب الجدول الامتحاني للمواد التي سيؤدي الطالب الامتحان بها، بشرط أن تبدأ الامتحانات في 6 مايو حتى 23 مايو المقبل.