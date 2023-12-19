الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

منها ممارسة الرياضة وتناول الشاي بالزنجبيل.. 6 نصائح لتجنب الإصابة بالانتفاخ

الانتفاخ
الانتفاخ

يشتكي الكثير من الناس من الإصابة بالانتفاخ مباشرة بعد تناول الطعام في أي وقت وخاصة وقت المساء، ويصفون شعورهم بالضيق والتوجع من الالام المبرحة في المعدة.

وحسب موقع "Hindustan times"، يشير الانتفاخ إلى الشعور بالامتلاء والضيق، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب وجود الغازات ومع ذلك، يمكن أن يكون الانتفاخ مزعجًا للغاية، خاصة بعد تناول وجبة ثقيلة.

 

 

أعراض الإصابة بالانتفاخ

  • خروج الغازات من الجسم بمعدل أكثر من 25 مرة في اليوم.
    - التجشؤ، وهو عبارة عن خروج غازات المعدة والأمعاء عن طريق الفم، وفي حالة انتفاخ البطن يحدث التجشؤ بشكل متكرر.
    - إحساس بانتفاخ في البطن وبروز البطن بشكل البالون.
    - إحساس بألم أو عدم الراحة في منطقة البطن.
    - الشعور بالشد أو الانضغاط البطني.
    - ضيق التنفس الناجم عن دفع الحجاب الحاجز للأعلى بفعل الغازات.
    - المغص البطني أو المغص المعوي المرافق لمحاولة التخلص من غازات البطن.

وقد شاركت خبيرة التغذية الطبيبة زها ماتين بعض النصائح التي يمكن من خلالها تقليل خطر الإصابة بالانتفاخ بعد تناول أي وجبة خاصة لو كانت وجبة ثقيلة.

1- تقسيم الطعام إلى كميات صغيرة:

ينبغي تجنب تناول الوجبات الكبيرة والثقيلة، وبدلا من ذلك، ينبغي القيام بتقسيم الوجبات وتناول كميات صغيرة من الطعام، بشكل متكرر حتى يتم راحة المعدة وإعطائها فرصة للهضم.


2- تناول شاي بالزنجبيل:

يمكن تناول شاي بالزنجبيل بعد الأكل بمدة ربع ساعة تقريبا فهو يساعد في تقليل أعراض الانتفاخ ويسهل عملية الهضم.

 

 

3- تجنب تناول المشروبات الغازية:

يمكن لتناول المشروبات الغازية بعد تناول أي وجبة ثقيلة، أن يرفع مستويات حمض المعدة، مما يؤدي إلى الانتفاخ، ومن ثم ينبغي تجنبها.


4- مضغ الطعام بشكل صحيح:

يجب على الأشخاص مضغ الطعام بشكل صحيح وتناوله ببطء لأن ذلك يساعد في عملية الهضم، فعندما نأكل بسرعة كبيرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الانتفاخ.

5- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام:

إن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، يمكن أن يشجع حركة الغازات وينظمها في الجهاز الهضمي، وهذا يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالانتفاخ.

6- تجنب تناول الدهون والبقوليات:

يجب على الأشخاص المصابين بمرض القولون تجنب تناول أي طعام مشبع بالدهون أو كثرة تناول البقوليات، لأن ذلك بالتأكيد سوف يصيبهم بالانتفاخ ويجعلهم يشعرون بالضيق بسبب زيادة الغازات في الجهاز الهضمي.

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