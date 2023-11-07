هذه الأطعمة تسبب لك مشاكل صحية اذا تناولتها على الريق.. فماهى؟

لا يعلم الكثير منا أن هناك بعض الأطعمة التى لا يجب تناولها على معدة فارغة، وذلك حتى لا تتسبب في الشعور ببعض المشاكل الصحية منها الإنتفاخ ومشاكل صحية أخرى قد تؤدي إلي مشكلات أكبر بكثير في حال زيادتها عن الحد المعقول لها.

أطعمة ومشروبات لا يفضل تناولهم على الريق يسببوا مشاكل صحية

وبحسب ما جاء في موقع "health، فهما مجموعة من المنتجات التي لا يجب تناولها على معدة فاضية نظرا لأنها تشكل خطورة على المعدة ولا يعتبر تناولها وجبة صحية خاصة في بداية اليوم، والتي تتمثل في الآتي:

١- منتجات الألبان:

منتجات الألبان، في حال تناولها على معدة فارغة، تتسبب في انتفاخات فى المعدة، تفاعل منتجات الألبان مع البكتريا الموجودة فى المعدة، وهو ما يتسبب في الشعور بالانتفاخ الذي ينتج عنه الشعور بالضيق والانزعاج.

٢- الطماطم:

تناول الطماطم على الريق بيسبب تفاعل الأحماض الموجودة بداخلها وعدم ذوبانها وهو ما يتسبب في زيادة فرص تكوين حصوات داخل المعدة، فى حال زيادة تناولها عن المعدل الطبيعي، لذا يفضل عدم تناولها على معدة فارغة وفى حال تناولها يجب عدم الإكثار منها.

٣- المعجنات:

تسبب النفخة وتهييجًا لبطانة المعدة بسبب احتوائها على الخميرة، لذا لا يفضل تناول المعجنات على معدة فارغة ولا يفضل تناولها لأنها تتسبب في اكتساب مزيد من الوزن.

٤ الشاي والقهوة:

يؤثر الكافيين الموجود فى القهوة على المعدة بشكل سلبي لانه مع الوقت بسبب قرحة فى المعدة، ولا يفضل تناول الشاي على الريق أو بعد تناول الطعام يؤدي إلى امتصاص الحديد في الجسم ما يسبب فقر الدم، ويفضل تناول الماء قبل تناول القهوة او الشاي.