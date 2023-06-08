"وقت الدايت".. طرق فعالة لخسارة الوزن بطريقة صحية وآمنة

تعتبر خسارة الوزن بطريقة صحية من أهم الموضوعات التي تشغل بال الكثيرين، خاصةً في ظل انتشار العديد من الأمراض الناتجة عن السمنة، وبالتالي فإن العديد من الأشخاص يحاولون تجربة العديد من الحميات الغذائية والأنظمة التي تعد واعدة في إنقاص الوزن بسرعة.

في السطور التالية أوضح خبراء التغذية بموقع nhs inform عدد من الطرق لخسارة الوزن بطريقة صحية وآمنة، إضافة إلى أشهر الأنظمة الغذائية الصحية التي يمكن إتباعها للتخلص من الوزن الزائد.

تناول وجبات متوازنة:

أكد الخبراء أنه يجب تناول وجبات متوازنة تحتوي على الكمية الصحية من البروتين والكربوهيدرات والدهون، كما يجب تناول الخضروات والفواكه بكميات كافية.

ممارسة التمارين الرياضية:

يجب ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم لمدة 30 دقيقة يوميًا على الأقل، سواء كان ذلك المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أو أي نشاط رياضي آخر.

شرب الماء بشكل كافي:

يجب شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على ترطيب الجسم وتسريع عملية الأيض وخفض مستويات السكر في الدم، وبالتالي الحصول على جسم مثالي.

تناول وجبات صحية:

يجب تناول وجبات صحية بتقليل الدهون الصناعية والسكريات المضافة، ويمكن استبدال هذه الأطعمة بالخضروات والفواكه والأطعمة الطبيعية غير المعالجة.

الحصول على النوم الكافي:

يجب الحصول على قسط كاف من النوم لمدة 7-8 ساعات يوميًا، حيث يساعد النوم الكافي على الحفاظ على صحة الجسم وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، وبالإضافة إلى ذلك، هناك العديد من الأنظمة الغذائية الصحية التي يمكن اتباعها للتخلص من الوزن الزائد، والتي تشمل الآتي.

نظام البايلو:

يشمل هذا النظام تناول البروتينات بكميات كافية والحصول على الدهون الصحية مثل الدهون الموجودة في الأسماك والمكسرات والأفوكادو والزيوت الصحية.

النظام النباتي:

يعتمد هذا النظام على تناول النباتات والخضروات والفواكه والمكسرات والبذور، وتجنب اللحوم والمنتجات الحيوانية.

نظام التقليل من السعرات الحرارية:

يهدف هذا النظام إلى تخفيض كمية السعرات الحرارية اليومية التي يتم تناولها وزيادة معدل حرق الدهون في الجسم من خلال ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم.