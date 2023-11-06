لو بتعانى من الاكتئاب.. أطعمة تساعدك في تعزيز هرمون السعادة

يجهل الكثير منا أبرز الأطعمة التي تساعد في القضاء على مشكلة الشعور بالاكتئاب، وكذلك التوتر والقلق، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من تلك الأطعمة، فتتميز تلك الأطعمة بإحتوائها على الكثير من المعادن والفيتامينات التى تتميز بقدرتها على تقليل الشعور بالإكتئاب نظرا لقدرتها على رفع هرمون السعادة في الجسم.

أطعمة تساعد في تعزيز هرمون السعادة داخل الجسم

ومن جانبه قال الدكتور محمد سيد مسعود استشارى التغذية، إن هناك مجموعة من الأطعمة التي تساعد علي تحسين الحالة المزاجية والقضاء على الشعور بالاكتئاب والحزن، لما تحتويه تلك الأطعمة من هرمونات المسئولة عن تعزيز السعادة في الجسم.

أبرز الأطعمة التي تساعد في حل مشكلة الاكتئاب

وأوضح استشارى التغذية، فى تصريحات "الدستور"، إن من ضمن تلك الأطعمة تناول المقرمشات بصورة كبيرة لما تحتويه تلك المقرمشات من ألياف طبيعية، بالإضافة إلى ذلك الحرص على تناول الفاكهة يوميا ولعل أهم تلك الفاكهة تناول التفاح الأخضر المسئول عن تهدئة المعدة، فضلا عن ذلك يساهم في التصدى لمشكلة التوتر والقلق والتي تعد احد اسباب الاكتئاب.

مشروب سحرى يساعدك في رفع هرمون السعادة في الجسم تعرفي عليه؟

وأكد استشارى التغذية العلاجية، إن الحرص على تناول بعض الخضروات مثل الكرنت والخيار والكرفس والجزر، فكل تلك الخضروات لها فاعلية كبيرة في التصدى لمشاكل التوتر والقلق والتي تعد أسباب قوية وراء الاصابة بالاكتئاب، كما يمكن الإعتماد على تناول المشروب الأخضر بشكل يومي والذي يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن كما يساعد بشكل كبير في رفع هرمون السعادة في الجسم، ويحتيو المشروب الأخضر على التفاح الأخضر والكرفس والماء وكذلك معلقة من العسل الأبيض.