الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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منوعات

مدير مدرسة ابتدائية يوزع الفشار مجانا على الطلاب: "هدفي رسم السعادة على الوجوه" (صور)

مدير مدرسة ابتدائية
مدير مدرسة ابتدائية يوزع الفشار مجانا على الطلاب

في لافتة إنسانية قام مدير مدرسة حكومية  بعمل فكرة جميلة من أجل طلابه، حيث قام بجلب ماكينة فيشار فى أول أيام الدراسة ووزع على طلاب المدرسة وتصدرت صوره منصات السوشيال ميديا.

مدير مدرسة ابتدائية يوزع الفشار مجانا على الطلاب

ونجحت الدستور فى الوصول لهذا المعلم وهو عادل عبد الرحمن  مدير  مدرسة الشهيد طيار محمد جمال عبد العزيز الابتدائية (نصر الدين سابقا) إدارة العمرانية الجيزة، وقال في تصريحات خاصة لموقع الدستور: “قمت بعمل هذه الفكرة لتكون خارج الصندوق وكان الهدف منها رسم السعادة على وجوه الطلاب فى أول أيام الدراسة”.

وأضاف خلال تصريحاته: “هذا الفشار كان مجانًا وقد فرح الطلاب به كثيرًا”.

مدير مدرسة ابتدائية يوزع الفشار مجانا على الطلاب

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وأكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسي الذي تركز عليه الوزارة حاليا، والعمل على انتظام العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسى منضبط.

ووجه الوزير، بالعمل على تهيئة المُناخ المناسب والجيد، والآمن والصحي للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

مدير مدرسة ابتدائية يوزع الفشار مجانا على الطلاب

ووجه الوزير، عدة رسائل لطالبات المدرسة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهم بأنه لا تغيير في قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

مدير مدرسة التربية والتعليم أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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