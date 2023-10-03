الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يطالب المحافظين بإعلان طريقة امتحانات الشهادة الإعدادية

رضا حجازي
رضا حجازي

طالب الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المحافظين على مستوى الجمهورية بسرعة إصدار طريقة عقد اختبارات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023 /2024، مع بداية الدراسة.

وكان كان قد أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحانات المرحلة الإعدادية ستكون بنظام البوكليت، ولكن هذا باختيار المحافظ، بشرط أن يتم الإعلان عن نظام الامتحان قبله بوقت كافٍ للطلاب.

وكشف الوزير أن الهدف من نظام البوكليت هو منع الغش الإلكتروني، ولكن "لو مدير المديرية يضمن عدم الغش فله حرية اختيار نظام الامتحان".

موعد بداية العام الدارسى الجديد 2023-2024

 

بدء العام الدراسي الجديد

وكانت قد بدأت الدراسة فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، الأحد الماضي، وفق الخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتابع الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، انطلاق العام الدراسى الجديد بمدرسة السيدة نفيسة الثانوية للبنات، التابعة لإدارة شرق مدينة نصر التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة قائمة على ضمان الجودة، مشيرًا إلى أن تطوير التعليم وعودة المدرسة لدورها الحقيقى وعودة الطلاب لها هو الدور الأساسى الذى تركز عليه الوزارة حاليًا، والعمل على انتظام العملية التعليمية لتحقيق عام دراسى منضبط.

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وجه وزير التربية والتعليم بالعمل على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحى للطلاب أثناء العملية التعليمية؛ حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم وضمان انتظام العملية التعليمية بمختلف المدارس.

وكشف عن أنه جارٍ، حاليًا، إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق حقيبة تدريبية للمعلمين ومديرى المدارس؛ لتنمية قيم الولاء والمواطنة بهدف غرس هذه القيم وتنميتها لدى الطلاب.

 

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