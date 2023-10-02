تزامنا مع بداية العام الدراسى.. استمرار توافد الأهالى على معرض"أهلا مدارس"

شهد معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث لاقى إقبالًا كبيرًا من أولياء الأمور والمواطنين لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات والمحلات، والذي انطلقت فعالياته يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر الماضي ويستمر حتى 14 أكتوبر 2023.

أهلا مدارس بفيصل

يضم معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة ٦٠ عارضًا، و٧ أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، و١٣ لمنتجات غذائية أخرى، و٧ أجنحة للحقائب المدرسية، و٦ أجنحة للأحذية، و١٢ جناحًا للملابس، و١٤ جناحًا للأدوات المدرسية والمكتبية، بالإضافة إلى وجود جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، ويقدم المنتجات بتخفيضات تتراوح ما بين 30 لـ 50% بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

أسعار الزي المدرسي في معرض أهلا مدارس 2023

سعر تي شيرت قطن مقاس 6/8/10 بـ110 جنيهات، سعر تي شيرت مقاس 12/14/16 بـ125 جنيها، أما سعر شروال قطن مقاس 6/10 بـ90 جنيها، وسعر شروال قطن مقاس 12/14/16 بـ100 جنيه، وسعر شروال ميلتون مقاس 6/8/10 يتراوح سعره ما بين 125 جنيها و150 جنيها، فيما كان سعر سويت شيرت مقاس 4/6 بـ145 جنيها، والسويت الشيرت مقاس 8/10/12 بـ160 جنيها، وسعرسويت شيرت مقاس 14/16 بـ170 جنيها.

أسعار الشنط المدرسية في معرض أهلا مدارس 2023

سعرالشنطة الكتان- "مقاس 14" بـ120 جنيها، الشنطة الكتان "مقاس 16" بـ140 جنيها، الشنطة الكتان "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 150 جنيها و180 جنيها، شنطة خامة "وتر بروف" يتراوح سعره ما بين 280 جنيها و320 جنيها، شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 14" بـ200 جنيه، شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 16" بـ240 جنيها، شنطة مدرسة-لاب توب "مقاس 19" يتراوح سعرها ما بين 350 جنيها و440 جنيها، والشنطة تروللي يتراوح سعرها ما بين 520 جنيها و700 جنيه.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت الدولة المصرية على وجود معرض “أهلًا مدارس” في محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، ويقام المعرض بعدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.