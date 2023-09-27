توافد على أجنحة معرض أهلا مدارس 2023 قبل انتهائه الجمعة

يستمر التوافد على أجنحة معرض أهلا مدارس 2023 الرئيسي بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر في أيامه الأخيرة حيث ينتهي المعرض يوم الجمعة المقبلة 30 سبتمبر الجاري حيث يقدم معرض أهلا مدارس 2023 الأدوات والمستلزمات المدرسية والملابس والاحذية، وكذلك أيضا السلع الغذائية بأسعار مخفضة حيث يشارك في هذا المعرض قرابة الـ 178 عارضا من أشهر العلامات التجارية وأيضا كبرى الشركات والتجار.

معرض أهلا مدارس 2023 المخفض

ويضم معرض أهلا مدارس 2023 كافة المستلزمات الورقية من “كراريس وكشاكيل واسكتشات” بالأحجام المختلفة، وكذلك أيضا الأدوات المكتبية من أوراق الطباعة بشكل مخفض وهناك أجنحة متخصصة في بيع الكتب الخارجية بخصومات من الشركات المنتجة لها، وأيضا توزيع الهدايا مع الكتب، كما تخصص أجنحة أخرى خردوات و اكسسوارات المكاتب والأدوات الهندسية والاقلام، فضلا عن توافر الحقائب المدرسية للمراحل التعليمية والعمرية المختلفة وأيضا الملابس المدرسية والأحذية.

منتجات أهلا مدارس 2023 تجذب أولياء الأمور

قال محمد عبدالرحمن أحد أولياء الأمور أن معرض أهلا مدارس 2023 يوفر كافة المنتجات التي تحتاجها الأسر للعام الدراسي وبأسعار معقولة تمكنا من شراء كل احتياجاتنا من مكان واحد حيث أنني قمت بالسؤال في العديد من المكتبات عن الأسعار وتفاجأت بما وصلت إليه الأسعار فضلا عن عدم توافر كل شيء.

من جانبه، قال أحمد طارق والذي جاء برفقة أبناءه لشراء الكسوة المدرسية، مشيرًا إلى أنه علم بالمعرض في أواخره وتوجه لشراء ملابس وحقائب المدارس لأبناءه مشيدا بما وجده بمعرض أهلا مدارس 2023 من خامة عالية وسعر جيد.

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كم أسعار المستلزمات المدرسية فى معرض أهلا مدارس 2023 وأماكنها؟

ويقام المعرض على مساحة 6000 متر متضمنا 178 جناحا، منهم 70 جناحًا للأدوات المكتبية، و20 جناحًا للمواد الغذائية، و 20 جناحًا للاحذية، و30 جناحًا للملابس، و38 جناحًا للعديد من المنتجات الأخرى والسلع الغذائية حيث افتتحه كل المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال في منتصف الشهر الجاري.