يتابع الكثير من أولياء الأمور أسعار المستلزمات المدرسية فى معرض “أهلا مدارس” 2023، لشراء مستلزمات العام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة في ظل ارتفاع أسعارها في المكتبات والمحلات وهو ما يعكس الإقبال الكبير الذي شهده معرض "أهلا مدارس" بمقره الرئيسي اليوم والمقام بقاعة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر في اليوم الأول له.

كم أسعار المستلزمات المدرسية فى معرض أهلا مدارس 2023 وأماكنها؟

وتنوعت المعروضات و أسعار الأدوات المدرسية فى معرض “أهلا مدارس” 2023 حيث يشارك 170 عارضًا ما بين مكتبات ومتاجر شهيرة لعرض الأدوات المدرسية والحقائب والمنتجات الجلدية والأدوات الالكترونية والملابس والاحذية وترفع لافتات مكتوب عليها "صنع في مصر"، إضافًة إلى لافتات التخفيضات والخصومات والتي لا تقل عن 10 % وتصل إلى إلى 25 % و 30% على المنتجات المعروضة.

ومن أسعار المستلزمات المدرسية فى معرض أهلا مدارس 2023 الذي جاء على النحو التالي:

سعر الكراسة المسطرة 28 ورقة بسعر 3.5 جنيه

سعر الكشكول المسطر 76 ورقة بسعر 7 جنيه

سعر باكيت الكشكول الإنجليزي 60 ورقة 97 جنية

سعر طقم الأدوات الهندسية 30 جنيه

سعر مسطرة سيليكون 20 سم 5 جنيه

سعر جلاد كشكول ديزني 12.5 جنيه

سعر سكتش رسم صغير 9 جنيه

سعر سكتش رسم صغير 18 جنيه

سعر دستة حافظة كبسولة 36 جنيه

وشهد المعرض اليوم الجمعة، إقبالًا كبيرًا من المواطنين على أجنحته المختلفة، لشراء الكتب الخارجية والأدوات المدرسية والملابس والحقائب والأحذية.

ويتواجد المعرض في مختلف محافظات الجمهورية بينكا يستمر المعرض الرئيسي بمدينة نصر بدء من اليوم 15 سبتمبر وحتى 29 من الشهر الجاري.

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أماكن معارض أهلا مدارس في المحافظات

في محافظة القليوبية: بمدينة شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة

في مدينة بنها يتواجد في شارع فريد ندا.

في محافظة الجيزة: يتواجد في كل مم فيصل والبدرشين و إمبابة والعمرانية و حدائق أكتوبر.

في محافظة قنا: يتواجد في أرض معارض بنزيوان القديمة بالمحافظة.

في محافظة الدقهلية: بحديقة الأسرة أمام ديوان حى شرق المنصورة.

في محافظة بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

في محافظة سوهاج: يتواجد في مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

أهلا مدارس

أهلا مدارس

أهلا مدارس

أهلا مدارس

أهلا مدارس

أهلا مدارس

أهلا مدارس

أهلا مدارس