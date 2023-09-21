بتخفيضات 50%.. إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس" بمنطقة فيصل (صور)

شهد معرض أهلا مدارس 2023 المقام في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على مدار الأيام القليلة الماضية منذ افتتاحه يوم ١٧ سبتمبر والذي يستمر حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣، وذلك لشراء كافة المستلزمات المدرسية المقدمة في المعرض بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 لـ 50% تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024 ، حيث يعد معرض أهلا مدارس فيصل أحد أهم 5 معارض بالجيزة تم اختيار مواقعها لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

معرض أهلا مدارس 2023

وتوافد العديد من المواطنين على معرض أهلا مدارس 2023 المقام بمنطقة فيصل والذي يعد المعرض الرئيسي في محافظة الجيزة، والتي تشهد إقامة عدد من المعارض أيضا في منطقة (العمرانية، إمبابة، البدرشين، أكتوبر) والذي يوفر السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين وتعد هذه المعارض نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.

وتميز معرض أهلا مدارس 2023 بمنطقة فيصل بتعزيز المنتج المصري وتقديم كافة أوجه الدعم للمنتج الوطني وتوفير الدعم له ليكون متوافر بجودة عالية وسعر مناسب للمواطنين، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، الأدوات الدراسية، الكتب الخارجية، الملابس، الأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

معرض أهلا مدارس فيصل

يضم معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة ٦٠ عارضاً، ٧ أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، ١٣ لمنتجات غذائية أخرى، و٧ أجنحة للحقائب المدرسية، و٦ أجنحة للأحذية، و١٢ جناحاً للملابس، و١٤ جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، بالإضافة إلى وجود جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، ويقدم المنتجات بتخفيضات تتراوح ما بين 30 لـ 50% بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت الدولة المصرية على وجود معرض أهلًا مدارس 2023 في كافة محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر، ويقام معرض أهلا مدارس 2023 في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث أنه تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.

معرض أهلا مدارس 2023

معرض أهلا مدارس 2023

معرض أهلا مدارس 2023