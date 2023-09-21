الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بتخفيضات 50%.. إقبال كبير على معرض "أهلا مدارس" بمنطقة فيصل (صور)

معرض أهلا مدارس 2023
معرض أهلا مدارس 2023

شهد معرض أهلا مدارس 2023 المقام في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على مدار الأيام القليلة الماضية منذ افتتاحه يوم  ١٧ سبتمبر والذي يستمر حتى ١٤ أكتوبر ٢٠٢٣، وذلك لشراء كافة المستلزمات المدرسية المقدمة في المعرض بأسعار مخفضة تتراوح ما بين 30 لـ 50% تزامنا مع اقتراب العام الدراسي الجديد والذي يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8  يونيو 2024 ، حيث يعد معرض أهلا مدارس فيصل أحد أهم 5 معارض بالجيزة تم اختيار مواقعها لاستهداف خدمة أكبر شريحة ممكنة من المواطنين.

txt

أسعار شنط المدارس في معرض "أهلا مدارس" 2023 وموعد الدراسة

txt

قائمة أسعار معرض أهلا مدارس 2023 للمواد الغذائية واللحوم والدواجن

معرض أهلا مدارس 2023

وتوافد العديد من المواطنين على معرض أهلا مدارس 2023 المقام بمنطقة فيصل والذي يعد المعرض الرئيسي في محافظة الجيزة، والتي تشهد إقامة عدد من المعارض أيضا في منطقة (العمرانية، إمبابة، البدرشين، أكتوبر) والذي يوفر السلع بأسعار مناسبة للتخفيف عن المواطنين وتعد هذه المعارض نموذج مهم للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن.

وتميز معرض أهلا مدارس 2023 بمنطقة فيصل بتعزيز المنتج المصري وتقديم كافة أوجه الدعم للمنتج الوطني وتوفير الدعم له ليكون متوافر بجودة عالية وسعر مناسب للمواطنين، ويضم العديد من المعروضات مثل الحقائب المدرسية، الأدوات الدراسية، الكتب الخارجية، الملابس، الأحذية، ومنتجات غذائية متنوعة، بهدف تلبية كافة الاحتياجات وإرضاء جميع الأذواق.

معرض أهلا مدارس فيصل

يضم معرض أهلا مدارس بمنطقة فيصل التابعة لمحافظة الجيزة ٦٠ عارضاً، ٧ أجنحة تابعة للشركة القابضة للمنتجات الغذائية، ١٣ لمنتجات غذائية أخرى، و٧ أجنحة للحقائب المدرسية، و٦ أجنحة للأحذية، و١٢ جناحاً للملابس، و١٤ جناحاً للأدوات المدرسية والمكتبية، بالإضافة إلى وجود جناح واحد للكتب المدرسية الخارجية، ويقدم المنتجات بتخفيضات تتراوح ما بين 30 لـ 50% بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين.

أماكن معرض أهلًا مدارس 2023

حرصت الدولة المصرية على وجود معرض أهلًا مدارس 2023 في كافة محافظات مصر، إلا أن المعرض الرئيسي موجود داخل مبنى جهاز تنمية المشروعات بمدينة نصر،  ويقام معرض أهلا مدارس 2023 في عدد من المناطق بمحافظة الجيزة، حيث أنه تم اعتماد 5 أماكن لإقامة المعرض في الأماكن التالية، منطقة فيصل، إمبابة، العمرانية، حدائق أكتوبر، البدرشين، بالإضافة إلى الشوادر والعربات المتنقلة التي يتم توافرها في مختلف الأحياء والمناطق.

معرض أهلا مدارس 2023

معرض أهلا مدارس 2023
معرض أهلا مدارس 2023
معرض أهلا مدارس 2023
معرض أهلا مدارس 2023
معرض أهلا مدارس 2023
معرض أهلا مدارس 2023
معرض اهلا مدارس 2023 معرض أهلا مدارس أهلا مدارس معرض أهلا مدارس فيصل محافظة الجيزة المستلزمات المدرسية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. حركة ترقيات الإدارة العليا للعاملين بقطاع البترول

صلاح يسجل وليفربول يصعق لاسك لينز بثلاثية فى الدورى الأوروبى

"التأمينات" تكشف موعد تطبيق زيادة المعاشات بعد قرار الرئيس

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"عركة الخواجة".. تفاصيل مشاجرة أوسوريو مع الجهاز الفنى لبيراميدز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسئلة الملك عبدالله الثانى فى حوارية "قمة الشرق الأوسط العالمية".. مستقبل السلام فى المنطقة

د. محمد عفيفي

الطريق إلى أكتوبر «١»

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)