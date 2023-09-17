رئيس الوزراء يفتتح معرض "أهلًا مدارس" بالجيزة (صور)

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، معرض "أهلا مدارس" بمحافظة الجيزة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

أهلا مدارس بالجيزة

كان فى انتظار رئيس الوزراء بموقع المعرض فى شارع فيصل بالجيزة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ولفيف من قيادات التموين ومحافظة الجيزة.

أهلا مدارس بالجيزة

وانتظر عدد كبير من المواطنين أمام المعرض لحين قدوم رئيس الوزراء، وافتتاحه، حتى يتثني لهم شراء الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة والاستفادة من العروض.

أهلا مدارس بالجيزة

وعقب الافتتاح مباشرة، بدأ رئيس الوزراء فى التجول داخل المعرض، والبحث فى المنتجات المعروضة وجودتها وأسعارها، للوقوف على حقيقة التخفيضات المستهدفة لرفع شيء عن كاهل المواطنين.

أهلا مدارس بالجيزة