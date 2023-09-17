التموين: زيادة عدد المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى لـ3273 حتى الآن

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أن عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفى 2023 بلغ ما يقرب 3273 محلا حتى الآن.

وأكد أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، أنه جار العمل بموسم الأوكازيون الصيفى 2023 مع تشديد الرقابة على الأسواق تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكد من جدية العروض.

ولفت إلى استمرار العمل بالأوكازيون الصيفي 2023 وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فيه التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلي الذي كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

الأوكازيون الصيفى ومعارض "أهلا مدراس"

كان قد أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن معارض "أهلا مدارس 2023" تأتي بالتزامن مع معارض مثيلة في عواصم ومراكز المحافظات وتنظمها الغرف التجارية بكل محافظة لضمان توافر السلع المخفضة طوال فترة المعارض والتي ستستمر لمدة أسبوعين بالتزامن مع الأوكازيون الصيفي الذي تم مده لنهاية شهر سبتمبر الجاري.



وأوضح الوزير، أن مبادرة "أهلا مدارس" تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.